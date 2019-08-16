準港姐王菲爆壓力瘡 陳熙蕊口才出眾先奪迷你后冠

陳熙蕊太瘦要加大食量

陳熙蕊對勝出表示開心，笑稱在台上都是即興想到什麼就說什麼，回到家會試戴Mini版后冠，真的很閃。決賽在即，身形偏瘦的她表示會積極增肥備戰，本身一日食五餐，但會盡量多吃點，可能母親遺傳瘦的體質，而且要保養皮膚，因最近捱夜導致皮膚很乾，要做多點保濕。日前順利闖過淘汰賽，陳熙蕊坦言心情輕鬆不少，但也很掛念被淘汰的佳麗，大家有保持聯絡，會相約食飯。

楊詠彤雞毛掃當權杖

⑤王菲在淘汰賽險勝姚羽嘉直接晉身決賽。她坦言當刻很緊張，而姚羽嘉被淘汰，佳麗們都覺得很意外，因對方的表現一直很好，「我有安慰她，她說OK，不想弄得那麼sad，所以我們都免得愈問愈傷心」。王菲表示獲眾佳麗票選入圍，是很大的鼓勵，信心也增強。

見她面上爆粒粒？王菲稱是壓力瘡，最近才有，可能知有淘汰賽，加上不斷訓練和練才藝表演所致，有看醫生，醫生叫她放鬆一點，調整好作息時間和多飲水便可。

⑦楊詠彤心口現紅印，她解釋是因室內太熱。又自爆兒時試過拿着雞毛掃，披着棉被扮香港小姐，還逼屋企人當嘉賓看她繞場一周。

古佩玲要克服緊張情緒

⑧古佩玲和⑨廖倬竩皆表示要為決賽加強訓練急才及口才。古佩玲稱面對鏡頭會很緊張，需要多練習來提升及克服。廖倬竩笑言驚應付不到泳裝問答環節，所以不斷翻看師姐們參選時的片段，從中偷師。至於身形方面，她們都表示會積極健身，把腹肌練出來。廖倬竩除腹肌外，也想練出手臂的線條。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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