《小婦人》預告片首曝光 「大家姐」愛瑪屈臣出嫁

《小婦人》講述美國南北戰爭時期，一個普通家庭四名女兒的生活，新版本可說陣容鼎盛，由《哈利波特》愛瑪屈臣（Emma Watson）扮演大家姐Meg，預告片段中有她經過悉心打扮參加舞會的片段，也有她穿著婚紗出嫁的場面。不過《小婦人》的主角其實是獨立堅強的二家姐Jo，這角色落在《不得鳥小姐》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）身上。至於體弱多病的三妹Beth和嬌縱的老么Amy，則分別由伊麗莎史格倫 （Eliza Scanlen）和《馬克白夫人的誘惑》佛羅倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演。憑《以你的名字呼喚我》上位的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），在片中扮演四姊妹的好友Laurie，金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）也參演一角，扮演四姊妹的富貴姑婆。

多次搬上大銀幕

《小婦人》多次拍成同名電影，當中不乏大明星參演，包括四屆金像影后嘉芙蓮協賓（Katherine Hepburn）在1933年的版本中扮演二家姐Jo；1949年版本，《觸目驚心》珍納李（Janet Leigh）飾演Meg，伊莉莎伯泰萊則是Amy。1994年版本也陣容不弱，《怪奇物語》雲露娜維達（Winona Ryder）、《暗戰》嘉麗丹絲（Claire Danes）及第一代「蜘蛛女」姬絲頓丹絲（Kirsten Dunst），分別扮演Jo、Beth和Amy，飾演Laurie的更是後來拍攝《蝙蝠俠：黑夜之神》而大紅的基斯頓比爾（Christian Bale）。