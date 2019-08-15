《德魯納酒店》被指抄襲內地劇《東宮》 IU微博粉絲掀罵戰

《德魯納酒店》由《主君的太陽》編劇洪氏姊妹創作，講述IU飾演靈異酒店社長張滿月，當年因犯下彌天大罪，遭上天施予千年不死、卻要協助其他鬼魂輪迴的懲罰。劇情透過回憶片段，交代張滿月在高麗時代，究竟所犯何事。

部分鏡頭擺位如出一轍

《東宮》改編自內地作家匪我思存的同名小說，早在2011年出版，其後改編拍成劇集，原定2018年12月首播，後延至今年情人節推出，故事講述彭小苒飾演西州國公主，跟陳星旭扮演中原王子之間的恩怨情仇。配角有港人熟悉的羅嘉良、楊恭如、斯琴高娃等，今年4月《東宮》曾在韓國電視台播放。

有心水清的內地網民發現，在《德魯納酒店》第3及8集提到張滿月的古裝戲分，跟內地劇《東宮》多段情節雷同，甚至連鏡頭擺位都如出一轍，批評韓劇有抄襲之嫌。

例如在《德魯納酒店》第3集裏，張滿月險遭流沙吞噬，幸得男配角李到晛扮演武將高青明以繩索救起；後者又教張滿月以水沾指，在石頭寫上自己的名字。《東宮》出現相同情節，分別在於男主角跌落流沙，改由女角救他。

有內地粉絲留言力撐女主角IU

在《德魯納酒店》第8集亦出現類似「巧合」，講述張滿月遭公主設計陷害，更目睹李太善飾演其助手延宇慘遭絞殺，令她悲痛欲絕；張滿月殺掉公主後，披上她的嫁衣和紅色頭紗，暗藏匕首準備刺殺元兇高青明。同樣劇情和畫面，竟然在《東宮》早已出現，如果說是巧合，實在難以服眾。

至截稿前為止，韓國電視台方面仍未就抄襲指控作出回應。不過，有內地粉絲留言力撐女主角IU：「就事論事，抄襲歸抄襲，別上升到演員好嗎？你不吃IU的顏可能，但別踩一捧一，不是IU死粉，但我覺得她是好看的。」甚至有人挑釁：「為了IU小姐的顏看的，現在這麼一刷，我突然想去看一下《東宮》，是不是像大家說的那麼好看了。」

內地網民群起反攻：「粉絲別來挽尊了，你有看過指摘抄襲的內容嗎？承認國劇進步很難嗎？」亦有人狠批：「粉絲能不能有點理智……這本來就是編劇的破事，你們非要上趕着洗白，真的挺倒路人胃口的。」