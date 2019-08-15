相隔兩年推出新劇 收視難預測 田蕊妮為個唱狂操肌

田蕊妮正為演唱會努力keep fit，不過她嫌未夠理想，希望演唱會上帶給觀眾驚喜。問她目標是否操出6塊腹肌？她說：「女仔很難，但希望可以，我希望身形再收乾一點，把身體線條突顯出來。我現在吃健康餐，奉行少油少鹽，希望1個月後見成效。」她透露老公杜汶澤都有操肌，但大家追求不同，加上對方近期都忙，所以要分開鍛煉。

《她她她的少女時代》是田蕊妮繼《誇世代》後，相隔近兩年再有劇推出，問她可會擔心收視？「無得擔心，收視很難預測，不過有幕後同事看完後說好看，反應很正面」。對於今年度電視頒獎禮提名及獎項問題，她沒想太多，「最重要劇集好看，作為演員的職責是演好戲和娛樂觀眾。」

曹永廉自認小男人

另外，曹永廉在《她她她的少女時代》飾演小男人，他自言難度不高，自認現實生活都是小男人，「我跟老婆相處很公道，雖然未必浪漫，但屋企的事一定做足，如買餸煮飯等；兩公婆相處最緊要忍讓，加上她爸爸是John哥（姜大衛），我不敢做些什麼，唯有死忍。」

問到是否將所有錢交太太掌管？曹永廉否認：「會留一筆錢給自己，間中都會給些錢讓老婆投資，以及供小朋友讀書用，因這行不能看得太遠，所以要積穀防饑。」他讚太太「應使得使」，從不大使，也不嗜名牌。

對收視可有壓力？他說：「沒有，收視好當然開心。」

他有份演的《包青天再起風雲》播映中，有指兩線劇都見到他，他解釋自己都是一年拍兩套，碰巧一次過清倉。

余思霆通宵拍攝瘦了一圈

在活動中，余思霆穿上性感運動裝，但訪問時以風褸遮掩美好身段。是否男友朱敏瀚不准她性感？她尷尬傻笑否認，只是見其他人都那麼保守，免得搶風頭，待將來有機會做女主角才騷身材。

余思霆最近拍新劇《愛美麗狂想曲》，每日跟陳豪、李佳芯等合作，如小粉絲在旁看着，從他們身上學到許多。不過因日日通宵拍攝，睡眠不足，瘦了7、8磅，「我是易肥易瘦的人，肥會肥在面頰先，但3、4日不吃就會瘦，好似氣球一樣」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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