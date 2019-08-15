曾合演《盜墓者羅拉》 任達華感激安祖蓮娜慰問

華哥精神奕奕，笑容滿臉，右手仍戴上護臂帶，但已不用包到冚，見到4隻裹上紗布的手指。華哥接受視障人士訪問時表示，多謝大家關心，他稱事發後世界各地朋友和影迷紛紛傳來信息問候，包括曾與他合演《盜墓者羅拉：生命之匙》的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），令他覺得世界充滿愛很感動。其妻琦琦和囡囡無微不至照顧他，都瘦下來；琦埼和朋友買很多東西給他吃，囡囡又整甜品，令他心甜及變胖了。

到廣州宣傳 太太擔心

華哥透露上周開始做物理治療，要做半年至9個月，護臂帶約8至10個星期可除下，未完全康復。不過他喜歡《小Q》，協助宣傳希望帶信息給大家。他提到安祖蓮娜關心慰問，要特別多謝她。他待傷勢復元才拍戲，趁這段時間多陪家人，日內去度假，亦想做運動。日前到廣州宣傳，他坦言琦琦擔心，以後到內地出席活動會加強保安，但會繼續與觀眾近距離接觸，他認為人與人之間要接觸才充滿愛，他沒有陰影，遇到困難要跨過去向前行。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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