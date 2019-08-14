《從前，有個荷里活》被指侮辱李小龍 塔倫天奴：他確是個傲慢的人

《從前，有個荷里活》被指是塔倫天奴獻給電影的情書，內容充滿他對洛杉磯的美好回憶，新片更請來兩大「男神」：里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt），分別扮演過氣西部電視劇演員及其御用替身，透過他倆的遭遇，反映上世紀60年代荷李活的變遷。

李小龍遺孀自傳有記載

戲中最具爭議性的一幕，正是美籍亞裔男星Mike Moh扮演李小龍，與畢彼特飾演特種兵出身的動作替身演員奇里夫，在拍攝《青蜂俠》的片場內吵架，首先口角繼而動武，李小龍更險被奇里夫擊敗；另外，Mike Moh其中一句對白，宣稱他可以把「拳王」阿里打到變成殘廢，同樣令不少觀眾反感。

早前有傳媒訪問李小龍的女兒李香凝，她批評《從前，有個荷里活》刻意把亡父塑造成一個「傲慢又多嘴的賤人」；李香凝憶述亡父雖然經常被人挑戰，但盡量避免打鬥，可是戲中的李小龍卻愛吹噓自己，令她非常不滿。

事件經過連日發酵，日前到俄羅斯宣傳新片的塔倫天奴終於作出回應：「他的確是個傲慢的人。」

他又自稱小時候的確聽過李小龍說出「打殘阿里」的豪言，而且在李小龍遺孀Linda的自傳中，亦有相關記載，絕非信口雌黃。

畢彼特角色虛構 可贏任何人

至於李小龍戲中不敵畢彼特的描寫，塔倫天奴解釋後者扮演動作替身演員奇里夫，只是一個虛構人物，因此在身兼導演與編劇的塔倫天奴心目中，他可以打贏任何人，這跟李小龍的「戰鬥力」並無關係。

截至周日為止，《從前，有個荷里活》在美國上映17日，當地累積票房剛突破一億美元（約7.8億港元）大關，相比塔倫天奴的舊作如《黑殺令》或《希魔撞正殺人狂》，無論票房與口碑都猶有不及。