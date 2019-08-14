任賢齊狂打張家輝：好心痛

張家輝：我不是傻的

張家輝稱拍動作戲難免碰撞損傷，但並無大礙，拍攝前會評估過，認為有把握應付才做，「我不是傻的，做演員經驗多，發覺被打和打人要互相配合」。張家輝稱小齊在戲中打勻全部人，過足癮。小齊笑言都遇過家輝還擊，要「硬食」花樽擲頭，「好彩拍之前家輝跟我研究，用什麼角度擲花樽令我減少痛楚，花樽又爆得靚」。

兩人表示今次跟荷李活導演雷尼哈林（Renny Harlin）合作，見識到外國人拍戲好有規劃，包括觀眾的娛樂計算，但某些場口未必連接，就需要溝通，相對拍本地創作較隨意。

場地：海洋公園萬豪酒店

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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