港姐10強誕生 姚羽嘉飲恨出局 大熱黃嘉雯蔡嘉欣順利入圍

15名候選港姐昨日在自選才藝表演中均使出渾身解數，分別有自彈自唱、跳舞、畫畫及變魔術等。陳熙蕊自創一首Rap歌，成功入圍。北京舞蹈學院畢業的姚羽嘉一展「舞」功，大跳Jazz、踢腿、拗腰及一字馬，盡顯功架，自信十足。在佳麗互選投票中，她與王菲同票，可惜最後因評分排位比對方低而未能晉級。

姚羽嘉有舞藝輸運氣

姚羽嘉事後表示有點失落及不捨得大家。她輸少少覺得不值，因她在北京長大，big big fun很少人幫她投票，可能只得父母投。她說：「自覺做得不錯，被淘汰會反省。」楊慧敏也未能晉身決賽，「有點失落，但條條大路通羅馬，調整心態，會堅持進軍娛樂圈的夢想」。

楊詠彤流淚不捨落選佳麗

成功入圍的黃嘉雯與古佩玲一起受訪。黃嘉雯表示一直保持平常心，見有佳麗被淘汰也感不開心，沒想過會淘汰5人，全部都不應該出局。她替姚羽嘉不值，對方跳舞及性格都很好。

古佩玲表示心情有少少複雜，開心又不捨，返後台忍不住哭。她希望好朋友姚羽嘉一起入圍，對方親切又搞笑。楊詠彤在台上落淚，對淘汰5人有少少錯愕，佳麗培養出很好感情，若有多一個名額，她希望黃詠柔可以入圍，看住對方有很大進步。姚懿芠表示希望江雨婷可入圍，因常在一起成為好友。

蔡嘉欣自爆紋身原因

日前泳裝環節承認有紋身的蔡嘉欣說一直都不想承認或否認有沒有紋身，但如今入圍要再望遠一些。可會考慮洗紋身？她說暫時不會，穿泳衣也遮得好好。她解釋隱瞞因知道很多人未必鍾意，「該紋身是給自己18歲一個紀念，做些大膽事，但又怕後悔，所以紋在較隱蔽地方」。

談到今屆的評分賽制？無綫非戲劇經理陳旭亮表示會透過手機應用程式big big fun投票，及「香港小姐評委會」評分計算。至於佳麗現場互選環節？陳旭亮說因之前澳門和日本外景，佳麗表現都很平均和團結，所以決定給一個名額讓她們自己揀，亦有考慮出現同分如何解決，會根據big big fun投票和活動前評委會跟佳麗的閉門面試所得分數排名高低而決定，王菲排名比姚羽嘉高，所以王菲可率先入圍。問到蔡嘉欣身上有紋身能順利入圍？陳旭亮表示蔡嘉欣的紋身不在顯眼位置，穿泳衣也可遮到，圖案也可接受，故可以讓她入圍。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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