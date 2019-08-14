容祖兒犧牲假期補場 臨時拉張信哲上台唱

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祖兒笑言觀眾看頭場是「拉闊」，沒有特別製作，以歌會友，這晚才是紅館，來自英國的名師Es Devlin設計舞台，她為很多國際巨星設計過演唱會舞台，包括Beyonce、Lady Gaga和Katy Perry等， 祖兒表示很開心能夠成為Es Devlin第一個亞洲區合作的歌手。

唱歌不是張家輝強項

前晚捧場的包括老闆楊受成、張家輝等，由於是特別場，祖兒沒預嘉賓，臨時看台下有什麼圈中朋友能上台。她對歌迷說︰「第一晚嘉賓是張學友，大家都記得，不會以為今晚都是他吧？神怎會連續兩次來跟你們玩？不要傻，哈哈。張學友就無，張學友細佬就在場，張家輝！」

觀眾起哄要張家輝上台，祖兒解圍說，唱歌不是家輝強項，叫同在台下的台灣歌手張信哲上台，他嚇了一跳，不停耍手說沒準備，但最後推辭不了祖兒及觀眾的熱情。祖兒笑張信哲一身粉紅色，明顯已準備好。觀眾齊聲讚張信哲「帥」，他笑道：「我承認帥，但我沒準備。」兩人合唱《愛如潮水》，祖兒未夠喉，拉着不讓他走，要張信哲唱多一曲，兩人之後再多唱一首《習慣失戀》。

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