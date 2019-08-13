鬼節前夕爆靈異事件 曹佑寧睡夢中遭叉頸 陳家樂大馬「撞嘢」耳邊傳話

記者：柯美

攝影：孫華中

曹佑寧發生的靈異事件在台灣家中，他說：「不知是否夢境，但很真實，當天很累，回到家中便倒頭大睡 ，半夢半醒間，看見房門口站着一名天真小孩，沒有臉，全白的，突然跑過來，用雙手叉住我的脖子。我不能呼吸，第一次覺得自己快要死掉，就在這時候，媽媽把我叫醒，可能媽媽聽到我叫，這次經歷很可怕，幸好之後再沒發生了。」

陳家樂身體被壓動彈不得

陳家樂的經歷同樣令人毛骨悚然，他去年赴吉隆坡為電影宣傳，下機當日便要出席活動，趁尚有少少時間，他在酒店房間稍睡片刻，突然感覺有股力量壓下來，像有雙手由牀尾爬向枕頭邊，有把小朋友聲音在他耳邊大叫：「唔好瞓，起身呀！」他當時很驚，但之前在香港馬不停蹄工作，沒好好睡過，累得不想動，於是他在心說：「對不起，我好攰，無時間陪你玩，我瞓一陣就走㗎啦！」說罷，感覺「對方」消失了。家樂堅稱不是做夢，「因為當時同事也在房間內，發生靈異事件時，我聽到門鐘聲，還聽到同事跟服務員說話」。

曹佑寧被惠英紅教訓

這齣驚慄片由影后惠英紅（紅姐）助陣演出，作為新人的曹佑寧首次跟紅姐合作，感覺到她強大的氣場，「她的眼睛非常銳利，拍攝期間試過偷看紅姐，想看清楚紅姐的眼神演繹，她突然望過來，嚇到我不敢再望」。

紅姐在圈中經常提攜後輩，對來自台灣的曹佑寧亦給予不少意見，曹佑寧說：「和紅姐演對手戲，她說廣東話，我說國語，因為聽不懂廣東話，有種腦裏空白的感覺；cut機後，她指我聽不明對手對白，不是理由，做演員應該把對方的台詞也記下來，不管是廣東話還是國語，然後做一些反應與對手交流。」被前輩教訓，他沒有介懷，認為有人提點才會進步。

問曹佑寧會否找個香港女生做女朋友學廣東話？他說：「挺好的。可以這樣學廣東話蠻好，以後跟香港演員合作，就不會因聽不懂而欠交流。我是電影新人，很多戲種和角色都想嘗試，反派、壞人也沒所謂，可以透過演出體驗別人的人生，這就是拍戲最過癮的地方。」

掙錢最重要

叫家樂介紹香港女生給曹佑寧？家樂說：「我自己也沒女朋友，怎介紹給他。我也要學國語，識台灣女生學國語也不錯。感情事不講了，目前想專注工作，努力搵第一桶金。」

場地：木的地酒店

（Hotel Madera Hong Kong）

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