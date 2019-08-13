陳庭欣赴非洲航班取消 丁噹演唱會延期 張信哲來港探朋友：唔覺危險

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張信哲昨午乘機來港探朋友，遇上機場示威的他未有被嚇倒，一臉從容，相反其身邊8名工作人員卻大為緊張，一見他出閘即上前護駕，還以手遮擋其外貌。張信哲頭戴Cap帽、穿白色長袖衫，他表示探完朋友今天就會離港。問他知否香港發生了什麼事？他一臉尷尬沒有回答。可覺得香港危險？他說：「唔覺！只是今天傳媒比較多。」便急步登車離開。

陳庭欣也受影響，她原定昨午飛往非洲為資訊節目拍外景，她昨午在社交網貼出航空公司櫃位的照片，表示航班取消了，目前再等安排。有網民留言代示威者道歉：「對不起，可能影響到你們工作。」

裕美原機折返上海

裕美與女友人原定於昨午5時45分由上海抵港，但因機場關閉要原機折返，裕美在社交網說：「我們在飛機上，由上海飛回香港，機師哥哥表示香港國際機場關閉，我們要立即飛回上海，你覺得如何？」身旁友人表示支持：「雖然示威令我們未能返港，但感謝大家。」

何韻詩昨日到機場離境大堂做直播，她說有好多旅客不肯離開在等消息，氣氛平靜。她又稱大家都好迷惘，有好多不同消息，她又叫親友相信她的臨場應變能力，她有駕車到機場，要走的話好簡單。

張藝興取消亞博演唱會

韓國組合EXO成員張藝興原定本周六（17日）於亞洲國際博覽館舉行演唱會，昨晚他的工作室宣布因目前香港發生的情况，決定取消，稍後公布退票詳情。

台灣歌手丁噹的《愛到不要命巡迴演唱會》，以及白安、蕭秉治的《夏日限定演唱會》，原定在8月23日及24日在旺角麥花臣場館舉行，昨日主辦單位發出緊急公告，表示該兩場演唱會暫時延期，具體的延遲日期仍在協調中，仍未有定案。

商台改播特備節目

昨日商台叱咤903在facebook貼文，題為「還我們公義 903個個為什麼？」，說因應社會狀况，昨日由上午10時至深夜2時，所有節目會改為播放特備節目《還我們公義 903個個為什麼？》，主持人會配合歌曲向警方與政府提問，歡迎聽眾一同參與發問，主持人會代大家發聲。

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