EXO香港開騷 搞笑模仿翻譯員廣東話

前晚首場個唱於晚上7時15開始，大會播出片段，6名成員分別駕着跑車亮相，粉絲即時尖叫歡呼。各人接着穿上賽車手裝束在巨型貨櫃中登場，一口氣唱出《Tempo》、《Transformer》及《Gravity》，現場氣氛熱烈。

Suho騷肌 粉絲尖叫

EXO演出超過兩個半小時，除了獻唱《Growl》、《Call Me Baby》、《Power》及《Monster》等人氣歌曲外，還有個人表演環節。最近推出銷量高達50萬張個人專輯的伯賢，唱出新歌《UN Village》。最近推出專輯的小分隊EXO-SC成員世勳及燦烈，就帶來《What a Life》及《Close to You》。Chen深情獻唱抒情歌《Lights Out》；隊長Suho唱出《Been Through》時，突然脫去上衣，露出結實肌肉，全場粉絲尖叫不斷。Kai唱Hip Hop歌《Confession》，只穿上一件外套，不經意地露出腹肌，同樣引來粉絲尖叫聲。

EXO表示，香港是他們海外巡迴演出的首站，他們表示香港對他們來說是很重要的地方，又大讚港迷熱情，十分掛念大家。他們還即場模仿翻譯員說的廣東話，「大家近來好嗎」、「大家覺得點呀」、「無辦法呀」、「我走啦」等等，既搞笑又騎呢。

與全場粉絲大合照

安歌時段，EXO站在移動舞台環繞全場一周跟港迷近距離接觸，大批粉絲即時離座，向前排位置衝上去。之後各成員發表演出感受時，有觀眾向成員拋送毛公仔，但不慎掟中伯賢隻腳，嚇得他大叫一聲。最後EXO與全場粉絲影大合照，結束他們在港的首場個場。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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