「雷神弟」拍拖10年結婚8月難逃一散 Miley離婚前攬啜女星

現年26歲的Miley昨日透過發言人宣布：「李安漢斯禾夫與Miley Cyrus已經協議分手，無論是個人抑或情侶身分，他倆都一直在改進，因此這個決定（分手）對二人來說都是最好的，讓他們可以專注自己和事業發展，日後亦將共同照顧所有寵物，希望大家能夠尊重他們的私隱。」

合演《最後之歌》戲假情真

Miley跟比她年長3歲的李安，2009年合演愛情片《最後之歌》鬧出戲假情真，拍拖3年首次訂婚，可惜無疾而終；2015年復合後，感情仍然拖拖拉拉，直至去年12月在田納西州低調舉行婚禮，正式結成夫婦，雙方粉絲都為二人愛情終於開花結果而感到欣慰，估不到這段婚姻僅維持8個月，最後仍然失敗收場。

二人婚變其實有迹可尋，就在Miley公開分手宣言前一日，她透過社交媒體Instagram（IG）上載最新照片，當時她的左手無名指上，已經不見婚戒；事實上，Miley婚後經常偕夫婿出雙入對，包括結伴出席「雷神」基斯漢斯禾夫參演《復仇者聯盟4：終局之戰》的美國首映禮，可是3個月前參加時裝界盛事Met Gala活動後，二人再沒公開露面。至於最後一張合照，則是6月初李安在IG上載的黑白相，當時他還取笑愛妻架上巨型墨鏡「貌似忍者龜」。

脫下婚戒拍照

另一方面，上周Miley偕真人騷女星Kaitlynn Carter到意大利米蘭Lake Como度假，又被狗仔隊偷拍到二人在遊艇上擁吻的親暱照片，巧合的是，Kaitlynn剛於上周宣布跟男星Brody Jenner離婚，為短短一年的夫妻關係畫上句號。莫非兩位回復單身的女子，才是真正的一對？