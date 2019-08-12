4月求婚成功 本月初拍拖睇騷 徐冬冬宣布與尹子維分手

娛樂組

尹子維與徐冬冬前年因合演《合約男女》結緣，兩人在戲中演情侶，有激情親熱戲，結果戲假情真，擦出愛火。徐冬冬擁有驕人身材，故有「中國第一美胸」之稱，曾被王晶力捧。去年11月她在微博說自己戀愛了，讚男友有一顆美好的心，但怕影響他不想公開。

3卡鑽戒求婚

今年初兩人拍拖被拍到，戀情被迫曝光，有指尹子維已帶徐冬冬到美國見家長。到3月時，有網民拍到他們在街上吵架，徐冬冬掩臉痛哭，事後尹子維表示，只是情侶間小爭執，強調感情穩定無分手，徐冬冬亦指嗌交不涉及第三者。之後尹子維跟張秀文撐枱腳傳出緋聞，兩人澄清只是傾公事。尹子維跟徐冬冬的感情似乎未太穩定，但他4月宣布求婚成功，有指他在火鍋湯底內暗藏3卡求婚鑽戒，給女友製造驚喜。

拍拖不足一年

結果峰迴路轉，他們的戀情無疾而終。昨日凌晨徐冬冬自爆與尹子維的「分」訊，她在微博曬兩人合照，寫道：「我們分開了，但他還是我最好的朋友，一切順利。」之後尹子維亦轉發該條微博並留言：「可能現在做朋友最好。Always support you.」