Ben Sir難找「筍盤」贈麥美恩

麥美恩在加拿大和香港有物業，「我是個勵志例子，所以想分享通過壓力測驗好重要」。問Ben Sir有否介紹「筍盤」男仔給麥美恩？他笑說：「這些筍盤，幾難搵。」Ben Sir又指深水埗尚有200幾呎細單位，約300幾元萬可上車。談到社會連串警民衝突，令人擔心深水埗安全，Ben Sir說：「大家眼光望遠一點，深水埗有香港秋葉原之稱。」

Ben Sir彈余思霆「有點肥」

余思霆在節目著三點式成為焦點之一，她自爆有負評：「Ben Sir說我身材有點肥，有少少肚腩凸出來，當時放大假食好多東西，我想補拍鏡頭，最近拍劇瘦了一點。」

林穎彤不抗拒泳裝，笑言余思霆著三點式，所以不敢再獻醜；她打算下次旅行拍照分享，笑言趁未變中女要著。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料：ol.mingpao.com