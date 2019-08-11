黃翠如冷病 洪永城變「老公」 蕭正楠心痛兼嬲爆

蕭正楠前晚在慈善餐舞會上擔任嘉賓獻唱3首歌，其中一首是《夏日傾情》，他之前曾在公開活動唱給太太黃翠如聽。他近日忙於拍攝劇集《愛美麗狂想曲》，天氣酷熱下出外景好辛苦，但最心痛是翠如在澳洲拍旅遊節目時冷病，下周翠如返港，他會接機並帶她去看醫生，讓她早點回家休息！他表示如不用拍劇會陪伴翠如去澳洲，否則洪永城不會被認錯是翠如老公，他笑說：「我好嬲呀，認錯洪永城是老公，他還唱埋我首《巨輪》！」

蕭正楠計劃10月中拍完劇集《愛美麗狂想曲》後跟翠如去旅行。會否順便造人？他笑說：「造人？順便？咁求其？其實有很多老友給我們很多資料，又有清宮秘方！不過都沒時間實行。」

陳嘉桓操弗備戰拍網劇

陳嘉桓與陳爽穿上時裝設計師何國鉦設計的性感晚裝現身，陳嘉桓說很久沒那麼性感，自爆最近勤做運動喼弗，她說：「現在勤做運動，肌肉也結實了，但心口不受影響。」她透露稍後拍網劇《反黑2》，希望以最佳狀態示人。

陳爽兩個夠數決定封肚

陳爽育有一對子女，身形更勝從前。被問到會否追個小朋友？她說一個「好」字已足夠，決定封肚。她想兒子更健壯，安排很多戶外活動，包括網球、游泳、跆拳道及足球等，她稱兒子比較靜愛看書，運動可令他放一點，反而妹妹好活躍，日前在家被門夾到手指，不停流血，即送院包紮，照X光後發現手指骨裂了一毫米，令她非常心痛，醫生說要2、3個月才完全康復。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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