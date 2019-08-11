周柏豪封口不提刪IG帖子 馮盈盈蹺實醫生男友放閃

周柏豪昨日出席聲演動畫首映禮，即場示範聲演性格幽默、有義氣的角色「阿爆」。之後他準備離開，記者趁機上前追問他刪IG帖子是否與工作有關？他微笑指着自己的口，再指着工作人員，然後禮貌地雙手合十，說了句Thank you便離場。

馮盈盈想與男友組「神鵰俠侶」

馮盈盈獲醫生男友鍾文浩（寶寶）到場支持，寶寶最初怕醜躲避，最後由盈盈出面拖着男友，兩人大方蹺手合照「放閃」。捧場還有麥明詩、江嘉敏及蔣祖曼。馮盈盈表示首次為動畫配音，終於有工作惠及男友，因男友邀請近20名學界朋友偕同一家大細欣賞動畫，又笑指男友考獲專科醫生牌，有興趣到幕前發展，故安排他出席公開活動見識大場面，但他怕被稱呼寶寶，希望改叫他鍾醫生，建立有型形象。馮盈盈說：「他考獲風濕及臨牀免疫科專科，不止醫長者，仲有研究醫紅斑狼瘡症等，我希望跟他拍住上，因為我讀營養學，他讀醫學，可組成『神鵰俠侶』開節目，稍後都想邀請他上《#後生仔傾吓偈》任嘉賓。」馮盈盈說話出名大聲高音，她自爆連續5天為動畫配音8小時，出盡氣力，幫到她改善懶音，算是賺了。

坤哥：朱晨麗龔嘉欣無火藥味

朱晨麗與龔嘉欣早前傳不和，跟她們合作拍劇集《大醬園》的吳業坤（坤哥）對傳聞感詫異，他說：「已拍完一個月，會不會是誤會？拍攝時大家好融洽，有互相買食物一齊分享，我看不到有火藥味。」

記者：鍾一虹