勝利楊賢碩涉非法賭博共輸千萬

據韓媒引述警方消息指，當局已掌握楊賢碩涉及13億韓圜（約858萬港元）的非法外匯交易，警方懷疑該筆款項主要用作境外賭博，如果屬實，他已觸犯韓國禁賭的法例。

其後有韓媒進一步爆料，指楊賢碩到美國拉斯維加斯參與賭博活動多達11次，主要在VIP房內玩百家樂，涉及金額高達10億韓圜（約660萬港元），並輸掉近6億韓圜（約396萬港元）。

另一方面，BigBang前成員勝利亦到過拉斯維加斯賭博，涉及金額甚至比楊賢碩更多，總額超過20億韓圜（約1320萬港元），最後輸掉13億韓圜（約858萬港元）。

根據韓國法例，無論是在境內抑或境外賭博均屬違法，而每人出境最多只能攜帶1萬美元（約7.8萬港元），楊賢碩與勝利涉賭的金額，明顯已超出上限。有消息人士透露，楊賢碩與勝利透過境外借錢，再於境內進行非法外匯交易，藉此籌集賭本。

韓警將傳召二人問話

據悉韓國警方就事件進行調查，並已透過美國賭場，掌握楊賢碩與勝利出入賭場的紀錄等資料，計劃傳召二人進行問話。

YG娛樂對於楊賢碩涉賭一事，宣稱是透過傳媒得悉，無法向當事人確認。

雖然楊賢碩早前已辭去YG娛樂的所有職務，勝利也被解約，但二人爆出非法賭博醜聞後，YG娛樂股價昨日大幅下跌，由開市25000韓圜（約165港元）跌至收市23150韓圜（約152港元），跌幅接近一成。

文：蘇珮欣