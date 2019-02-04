《NME》抗爭電影十選

《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）主演，改編自真人真事，講述1968年的英國汽車工廠，女工汗流浹背地擠在悶熱廠房埋頭縫紉，工資卻因性別不同而受到打壓，她們高舉標語走上街頭，也撼動了英國政府的故事。

《阿爾及爾之戰》（The Battle of Algiers）批判殖民主義

以仿紀錄片手法拍攝，相當真實，講述1954至1962年阿爾及利亞反法國統治運動，以冷靜筆觸批判殖民主義，是不少影評人心目中的經典，曾獲奧斯卡最佳導演、編劇及外語片提名。

《夏菲米克的時代》（Milk）同志議員被殺

辛潘（Sean Penn）再膺金像影帝之作，扮演美國首名出櫃的同志議員Harvey Milk，1978年他與三藩市市長George Moscone都成為市政府同事Dan White的槍下亡魂。辛潘當年稱帝後也為加州同志婚姻發聲，「每個人應得同等權利」 。

《甘地傳》（Gandhi） 和理非代表

賓京士利（Ben Kingsley）憑甘地角色贏得奧斯卡最佳男主角獎；「印度聖雄」以公民抗命、不合作運動抵抗英治，最終恢復獨立主權。有人視他為和理非經典代表人物，但也有人說他能凱旋，因為對手是民主英國。

《If》校園革命

1960年代電影，《發條橙》馬金麥杜華（Malcolm McDowell）主演，講述傳統的英國寄宿學校，生活封閉壓抑，叛逆的低年級新生與死黨遊手好閒，不時受到高年級生嚴厲粗暴的處罰和虐待，最終點燃了反抗怒火。曾奪得康城影展最高榮譽金棕櫚獎。

《大絕食》（Hunger） IRA絕食抗爭

《被奪走的12年》導演史提夫麥昆（Steve McQueen）的成名作，講述1981年愛爾蘭共和軍（IRA）在北愛監獄絕食至死的故事，「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）減肥42磅至骨瘦嶙峋演出，視覺震撼。片中帶出多個議題，包括人權與抗爭的辯證，以及怎樣的絕食才會得到群眾支持？

《無限風光在險峯》（Zabriskie Point）1960年代反叛浪潮

意大利電影大師安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）執導，捕捉了1960年代席捲全球的反叛浪潮，講述美國學生反越戰，男主角錯手打死警察，偷了一部小型飛機後逃亡，遇上在大公司上班的女孩，獨自驅車穿越沙漠。

《赤色風暴》（The Baader Meinhof Complex）西德赤軍團如何煉成

曾獲奧斯卡最佳外語片提名，講述1970年代西德左翼恐怖分子「赤軍團」，一些左翼分子與學生運動如何逐步蛻變成恐怖赤軍，破壞民主社會造成動盪。

《自由萬歲》（Cry Freedom）南非種族隔離政策的抗爭者

跟《甘地傳》一樣由李察艾登布祿（Richard Attenborough）執導，真人真事改編，講述南非種族隔離政策下，一名報社白人總編輯與黑人覺醒運動自由鬥士之間的友情，後者最終被國安人員盯上，拘禁後施虐致死，總編輯決定逃離南非，把政府的不義公諸於世。

《烈火》（Fahrenheit 451）拯救書本的未來世界

法國電影新浪潮導演杜魯福（Francois Truffaut）其中一齣最有政治意識的電影；講述未來世界，書籍一概被禁止，而且讀書有罪，所有書籍都要交出焚毁。消防員的任務不再是滅火救人，而是焚書和捕捉讀書人。於是有書者把書背熟，希望日後可以流傳。男主角是忠心消防員，認識了一個女孩後受她影響，漸漸發現書本中的靈性世界。

娛樂組