從韓國《逆權》三部曲到《烏克蘭自由之戰》 抗爭電影 時代呼聲

活在亂世，近日不少人提及影視串流平台Netflix播放的《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》（Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom），看過的都說，與刻下香港互為映照；《凜》並非新片，早於2015年的多倫多國際電影節，觀衆已票選為最佳紀錄片，其後亦獲奧斯卡最佳紀錄片提名。片中記錄了2013至2014年冬季爆發的烏克蘭示威運動，親歐盟的民衆與親俄羅斯的政府，由最初只是和平的學生遊行，最終演變成血腥暴力革命和震撼全世界的民權運動，歷時93天，見證了當地的民主發展。

部分香港觀衆看罷有切膚之痛，發覺遠在烏克蘭的議題原來都可以connect；其實近年在港上映的韓片「逆權」三部曲也是「同志」，三片不同導演，但滿有默契地記載了1980年代韓國民主運動的血淚，影像重塑歷史。三片先後於2013及2017年在韓國上映，是當地演藝界對前總統朴槿惠不義政權的一種控訴，也提醒國民，多少前人以鮮血生命推翻獨裁軍政府。

記得2014年9月傘運前夕，英國音樂雜誌《NME》不知何故，炮製了「10部最振奮人心的抗爭電影」專題，選取了《阿爾及爾之戰》、《甘地傳》等作品。

己亥年夏天的香港，天氣酷熱，社會氣氛比溫度更熾熱百倍；「抗爭」主題的電影煽風點火？讓犬儒反白眼？還是戲如人生，當中找到不一樣的同溫層？

也許，看過才能從中尋找答案。

逆權大狀、司機與公民

韓國「逆權」三部曲：《逆權大狀》、《逆權司機》與《逆權公民》，分別由楊宇碩、張勳和張俊煥執導，前兩者巧合地都是由《上流寄生族》宋康昊主演。

大狀：律師上前線

先說《逆權大狀》，以已故總統盧武鉉為原型，講述宋康昊的角色窮苦出身，苦學成為律師，本來只向錢看，對他有賜飯之恩的老闆娘，其子在大學因思想左傾被拘捕，那年代的韓國仍是反共軍政府，鉗制新聞甚至人民思想自由，宋康昊為了報恩，於是幫那大學生辯護。最終他生意丟了，家人受到威嚇，也沒能拯救學生免於牢獄之災，但他個人卻走到更前。最尾一幕，他站在其他示威者之前，面對軍警投放催淚彈毫無懼色；換個鏡頭他在庭上已是被告，法官讀出的卻是一個又一個支持他，準備為他辯護的法律界同袍，字幕打出在釜山逾140名的律師中，有99人願意為他出頭。

司機：小人物覺醒

《逆權司機》聚焦光州民主運動，講述德國記者在日本得悉韓國情形，所以冒險潛入已戒嚴的光州；也因為消息封鎖，韓國其他地區根本不知道光州狀况。缺錢的單親爸爸的士司機宋康昊，才會冒險接載外國人到光州。宋康昊的司機角色據悉跟德國記者一樣，真有其人，雖然只是小人物，但到達光州後，發現當地人在抵抗軍政府，「的哥」在光州的同行都義無反顧幫助學生，宋康昊最初投以質疑目光，認為政府沒做錯，直到親眼看見軍人無差別射殺平民，甚至一直幫德國記者當翻譯的大學生，都命喪槍下，這時候他才拚了命要讓德國記者把真相傳出去，要告訴全世界光州發生了什麽。

公民：學運領袖之死

來到《逆權公民》，才是全民覺醒的大成，也側寫了一場民主運動，不可能只是某一階層勇武抗爭就能成事。電影開首，反共警察玩出火，被扣留的大學生遭虐待致死，召來醫護急救，但返魂乏術；他們準備極速火化，要家屬噤聲，索取司法部門蓋章期間，卻遇到《與神同行》河正宇飾演的檢察官，其岳父應該有點地位，他卻一直不服建制，也看到同業的腐敗，他堅拒立即把學生的屍體火化，同時聯絡相熟的司法界後輩，把學生死因可疑的消息傳給記者，引來傳媒蒐證。之後有不怕死的記者為了一句醫生的證供，躲在廁所一個下午，就為證實學生是被淹水虐待致死。

片中還有一個獄警，悄悄給民運人士傳信息，威迫利誘不會被軍警搜查的漂亮外甥女金泰璃當信鴿。金泰璃因父親的經歷變得犬儒，卻在一場示威中，認識了學運領袖姜棟元。

姜棟元的角色其實是參照學運領袖李韓烈，後者是延世大學學生，於1987年投入朴鍾哲被拷問致死事件的抗議行動。同年6月，在延世大學正門參與示威時，被警方發射的催淚彈擊中後腦，延至一個月後身亡，不少評論說他的犧牲激化了韓國爭取民主的抗爭。片中也重現了他中彈的一幕，卻在幾場虛構的情節中，講述他跟金泰璃有着特別的緣分，甚至影響了她。電影尾聲，當金泰璃獲悉姜棟元死訊後跑到大街，由主觀鏡頭推展到她踏上車頂後，一個全景，滿街已是密密麻麻的抗爭群衆。

娛樂組