郭晉安借愛犬離世灌輸孩子責任感 楊采妮教仔以引導取代Say No

記者：柯美

攝影：孫華中

楊采妮透露一對孖仔已識行識走，經常在櫈上爬上爬落，以前她和丈夫見到會向他們講「No」，但發現阻止不了，愈叫「No」愈要做，「記得初期他們爬樓梯，我say no，他們都照爬，不如教他們爬，叫他們小心些。」育有一子一女的郭晉安十分認同，指年幼的小朋友，都未學「No」，根本不知什麼意思，他以前也犯過同樣的錯誤，經常跟小朋友說「No」和「快啲」，笑言孩子可能覺得這是咒語。

安仔讚女兒具演藝潛質

安仔的兒子及女兒分別11歲和8歲，他笑說已「甩難」，但間中會懷念他們襁褓時期。問他會否考慮生多個？安仔有點吃驚說：「過去了就過去。女兒過多5、6年可以出來唱歌、跳舞。」會否讓女兒入行？「不反對，但也不發掘，順其自然」。若她想入行會否幫一把？「幫到就幫，先在我後面做臨記。她有潛質，等她自己揣摩，但要先完成學業」。

楊采妮愛犬欄外守護小主人

楊采妮被問孖仔有沒有表演慾？她說：「他們年紀還小，不過雙胞胎很奇妙，很有默契，見到他們感情好好，好羨慕，因為我是獨生女，他們在我肚裏已是同伴，起牀會互找對方，見到開心東西會分享，兩人一起成長。」楊采妮還有兩個「女」，這兩隻狗女與孖仔相處融洽，「孖仔是早產BB，剛出生時要與狗狗隔離，牠們很懂性，會在BB房欄前守候，BB喊會通知我們。現在小朋友長大一點，我就讓他們與狗狗一齊玩，並教他們不要拉扯狗隻，要惜牠們。」

安仔以前也有養狗，大概2、3年前愛犬離世，孩子們哭得好悽涼，安仔說：「當日他們放學回來，知道狗狗已離開了，哭成淚人，我都忍着眼淚。他們見證我養到狗狗死那天，所以我跟他們說，不要貪得意養寵物，養得就要有責任感，不能中途放棄。」安仔暫時未有打算再養寵物了。

場地：沙田帝都酒店

化妝：Ling（楊采妮）

服裝：Durban（郭晉安）

髮型：Domanic（楊采妮）、Niki Lee@Headquarters（郭晉安）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com