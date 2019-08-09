港姐泳裝對決 姚羽嘉廖倬竩身材fit爆 蔡嘉欣大腿紋身消失 黃嘉雯盼入三甲

記者：陳釗

攝影：劉永銳

15名候選港姐佳麗昨日於澳門一間酒店的泳池邊進行泳裝對決，佳麗齊穿上三點式泳裝亮相，身材高下立見。姚羽嘉和廖倬竩同屬「有料之人」，上圍較其他佳麗優勝，三圍分別是35、24.5、35及34、25、35.5。首次以泳裝示人，兩人表示很緊張，姚羽嘉自言平時穿泳裝游水都是一件頭。

廖倬竩著比堅尼驚到喊

姚羽嘉上圍驕人，但腰間有少少肥，她表示可能腳長，腰會短少少，會繼續做運動減肥。她沒想過身材好會否有幫助，只努力做好自己。廖倬竩表示平時較保守，首次穿比堅尼，事前驚到喊。她沒特別留意其他佳麗身材，只顧自己有否走光。她身形不算肥，一洗之前「肥妹」之名？廖倬竩笑說不介意，亦沒想過會否因身材好，在泳裝環節能吸引評判畀高分，最緊要是靚。

黃嘉雯驚胃腩走出來

大熱黃嘉雯和蔡嘉欣三圍分別是32、23、34及32.5、23、33.5，身材平均，愈戰愈勇。黃嘉雯有選美經驗，但穿著泳衣近距離見傳媒都很緊張，驚胃腩走出來，早上只吃一隻雞蛋，平時會做健身，她表示心態很重要，保持平常心，每一步做到最好就夠，結果交給上天，希望能入三甲。蔡嘉欣之前被指有紋身，每次問她總是迴避問題，昨日泳裝示人，她終承認大腿有紋身，「我是有細細的紋身，著泳褲遮住了部分，遮不到的地方就用化妝品遮了」。她自爆已一周沒吃飯，只吃麵和麵包，還臨急抱佛腳，在家狂做運動。她說穩定和平靜心情很重要，享受過程反而無壓力。25歲的她又自嘲是「高齡港姐」，佳麗中年紀算大。對於獎項，她表示沒信心，不敢想名次，但希望有好結果。兩人均讚黄詠柔穿泳裝令人眼前一亮，有腹肌，弗到可參加健美比賽。

黄詠柔靠腹肌搭夠

陳熙蕊、黄詠柔、楊詠彤及楊慧敏身材平平，當中黄詠柔身形較單薄，但禾稈冚珍珠，練出腹肌。楊詠彤一雙42吋長腿也相當搶眼，她與陳熙蕊均表示對泳裝表現感滿意，效果比預期好。對於上圍較輸蝕，楊詠彤笑說：「當上帝關了你一扇門，就會為你開一扇窗，我的窗就是一對腳，陳熙蕊就是吃極都不肥。不過無論門還是窗，我都一樣開心。」陳熙蕊也笑言很多女生都羨慕她吃極不肥。

古佩玲偷食朱古力

佳麗中身材較弗有古佩玲、梁敏巧及王菲。古佩玲表示平時有著比堅尼，為了無肚腩，前一晚忍口少吃。見她嘴角有朱古力碎，她傻笑說完成泳裝後吃來補充體力，因早上只吃了一隻烚蛋。梁敏巧稱很少在眾人面前穿比堅尼，事前有節食和減肥，由初選約128磅，已減了20磅，自知上圍不算豐滿，想練腹肌增添睇頭。

謝采芝腰下圍稱冠

謝采芝三圍34.5、27、38，腰圍和下圍數字皆是佳麗之冠，她說平時有做運動和跳舞，但家人的骨架較大，她不覺得輸蝕，每名佳麗有不同優點，會繼續減肥，最緊要減得健康和做回自己。吳玥彤解釋大腿上礙眼的不是橙皮紋，而是「增高紋」，因有一年暑假突然飈高所致。

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