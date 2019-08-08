認過往貪玩 承諾今後生性 張致恒下月結婚唔擺酒

記者：黃梓烜、鍾偉茵

Steven昨日抱着愛犬與雯雯離開旺角寓所，他停下來接受訪問時透露，愛犬跟家裏其他狗打交受傷，要帶牠往看獸醫。對於因他處理感情混亂引發連串風波，他說已在Instagram回應了，不再講太多。

關智斌開騷放下心頭石

問到他的心情，他苦笑說：「在沉澱中，希望未來做得更好。」問好友關智斌有否告知會如期做紅館演唱會？他說：「我睇到報道，至少放低一個心頭大石。」

問Steven當初有否想到公布婚訊，會引發連串事件？Steven說：「係人都要結婚，我覺得自己要負上應有責任。」他承認自己之前貪玩，「但有BB後，是時候要醒，向前看，為家庭努力」。

失去紅館開演唱會機會是否覺得可惜？「不講其他事了，希望往後日子可以照顧家庭。」

Steven雖然再三道歉，但被指誠意不足，他嘆氣道：「唉，現在香港時勢混亂，我不想講太多，我發生咁多事，搞到大家好似好混亂咁，我只可同大家講對唔住、唔好意思。」

工作受影響避談經濟困難

對於一直有傳他經濟有問題？Steven大笑說：「不講這些。」他透露跟公司一直保持聯絡，原本稍後會出外拍戲，連串事件後工作受影響，未知何時可出發。

他日前與雯雯入紙申請結婚，他說應該下月結婚，會低調進行，暫時不會擺酒。說罷便帶愛犬往看醫生，約1小時後回家，他表示愛犬沒有大礙。

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