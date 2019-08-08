水戰女藝人包到冚 蕭正楠自爆無著底褲

不熟水性蔣家旻捱義氣

蕭正楠表示，很多女藝員說不舒服和不方便，不肯以比堅尼示人及落水。他笑說：「我都不方便，肚有點『攪』，都驚搞污糟泳池水。」他著長褲比女藝員更密實，他笑言：「我無著底褲，會唔會性感啲。太太（黃翠如）去了澳洲拍旅遊特輯，無人洗衫，屋企得一條內褲，要限住著。」林夏薇開心劇集在網上有好成績，在熱門搜尋榜排頭10名。

黎燕珊做評判沒有落水，她自言以前拍戲左腰曾受傷，怕跣倒傷及舊患。如沒傷患，她不介意著比尼堅下水，自信50多歲仍keep得好。多名女藝員不肯落水，蔣家旻捱義氣，她說：「我都想避開不落水，因為我忌水，不懂游泳。初時落水都驚，但子善話他咁高都企到，我才敢放膽玩。」她透露因遲到，只著了泳褲，上身是Bra，幸好沒走光。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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