古天樂拍爆炸戲受傷 吳鎮宇：縫3針就唔好講啦

爭請古天樂當嘉賓

家輝提到在西班牙取景，他為追近古仔膚色，在烈日下曝曬，但也低古仔兩度。古仔指家輝用心良苦，怕燈光師打燈辛苦，所以他亦不曬燈，狂敷面膜配合。提到謝安琪舉行演唱會，有觀眾說古仔做嘉賓那場才買飛，問他是否嘉賓？他說不知道屆時有無事做，其後古仔經理人表示正在洽談。對於田蕊妮個唱也想請他做嘉賓，古仔說：「真的不知道。」鎮宇趁機說：「我個音樂劇都欠人，叫古仔來客串1、2場戲，未知角色，要睇是日餐單。古仔要幫我，所以謝安琪和田蕊妮免問。」

袁偉豪陪女友西班牙拍戲

袁偉豪被踢爆做「跟得男友」，陪女友張寶兒到西班牙拍攝。他解釋未去過西班牙，順便旅行。有否順便看結婚場地？他讚當地風景很美，天氣也很好，適合度蜜月，但未必會舉行婚禮。他又自爆在緬甸拍直升機戲時，要揸槍俯身出去，安全帶試過不慎鬆脫，幸好沒發生意外。寶兒聽到「嘩」一聲，袁偉豪說沒告知女友及家人，不想他們擔心。

王君馨第2次與鎮宇合作，她指上次怕醜不敢望鎮宇雙眼，今次發現對方很友善。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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