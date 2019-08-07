長子赴韓讀生化系 安祖蓮娜陪麥度斯入大學

去年11月，有韓國網民「野生捕獲」安祖蓮娜祖莉跟兒子柏斯（Pax）在首爾食韓燒，據《人物》雜誌報道，安祖蓮娜當時實情是陪大仔麥度斯參觀大學，看哪間較適合他入讀。麥度斯對韓國文化深感興趣，當時已開始學習韓語，計劃到當地升學，安祖蓮娜得悉兒子志向，所以專程陪他到各大學校園考察。

弟妹不捨哥哥

據韓國傳媒報道，本月5日剛滿18歲的麥度斯，將入讀延世大學旗下的UIC國際院校的生物化學系，並與其他學生一樣入住該校宿舍。據悉，該課程以英語授課，學生來自不同國家。麥度斯會在位於松島國際校園完成一年宿舍生活後，再轉到首爾新村的延世大學校園繼續上課，有指安祖蓮娜今個月就會陪麥度斯抵達韓國，打點入學事宜。

安祖蓮娜當年在柬埔寨拍攝《盜墓者羅拉》，感受甚深，並於2002正式收養在柬埔寨出生的麥度斯，她來港拍《盜墓者羅拉2》，也帶同麥度斯一起，兩人感情深厚。安祖蓮娜之後再收養來自埃塞俄比亞的薩哈拉（Zahara）和越南的柏斯（Pax），連同和前夫畢彼特所生的兩女一子，合共6名子女。據悉對於兄長遠赴韓國升學，一衆弟妹大表不捨，期望能到當地探望哥哥。有知情人士透露，多家大學都取錄了麥度斯，他最終選擇了延世，安祖蓮娜對兒子感到自豪。

斟陳靜演《永恒族》

另一方面，安祖蓮娜日前登上《Elle》雜誌英國版封面，她撰文談及會教導女兒不要只注重外表，女性如果有獨立意志和意見，才是最有吸引力。

提起《永恒族》，除安祖蓮娜祖莉、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）參演外，在《我的超豪男友》扮演Astrid表姊的華裔女星陳靜（Gemma Chan），亦獲邀加盟，其實陳靜已演出過Marvel出品，在《Marvel隊長》中扮演Minn-Evrva。另外，《切爾諾貝爾：傷心的兒童》男星巴利基奧漢（Barry Keoghan）則落實參演。《永恒族》由來自北京的趙婷（Chloe Zhao）執導，預計明年11月6日上映。