「記者衫論」累舊愛麥明詩 林作：不要牽連其他人

娛樂組

林作早前在社交平台寫道：「好想著記者衫，喺示威區自出自入，頗為過癮。反正啲記者人數多到一個地步，阻礙警察或示威者都吹佢唔脹。而且我可以以前大律師嘅身分話畀大家知：冒警察同冒律師係刑事罪行。冒記者，隨便。有人話，警察已講：記你老X。但係，可以咁近距離接觸警察而且影咩都得，抵啊。」

麥明詩暗窒舊愛言論不妥當

有網民不滿留言斥責。林作舊愛麥明詩受牽連被網民狂tag，她也沒好氣，留言回應：「唔好tag我喇。請大家關注記者嘅狀况，而唔係一個joke about記者嘅人」。間接稱林作的言論不妥當。

千字文回應 拒收回言論

就香港攝影記者協會發聲明一事，林作在社交平台以千字文回應。他寫道：「我經過仔細反省，認為自己言論毫無問題，拒絕收回之餘，希望該協會人士明白我對他們只有尊敬，沒有半點冒犯意思。我並沒有指在衝突現場冒認記者毫無風險。本人有緊貼時事，知道記者們的遭遇。本人指沒有冒認記者的罪行，亦是陳述法律責任的事實……」他又提到「假記者」是曲線諷刺湊熱鬧的搞事分子，想提高香港人的幽默水平，要是引起誤會，他表示歉意。林作表示外界對他的人身攻擊完全OK，毫不影響身心健康，但希望攻擊者能夠不牽連到其他人，或惹來其他人的回覆。未知林作是否介意麥明詩的回應。