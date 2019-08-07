紅館騷開鑼一波三折 哽咽致歉 容祖兒下周一重演益首場觀眾

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

容祖兒前晚在紅館舉行首場演唱會，舞台頻頻出現「蝦碌」情况，祖兒冷靜應對。她著上白色泡泡拖尾晚裝，唱完《再見我的初戀》後，要求控制台為她調整耳機收音，並解釋道：「不好意思，第一場好多事情未調校好。」她自言開騷的心情跟粉絲一樣，一直好期待，她又搞笑說：「今年是我入行20周年，不似嗎！我似20歲。」粉絲讚她靚，她笑說：「我無整容，我本身OK，但不是好OK！」她指與團隊為個唱製作好有誠意，搞突破，從世界各地找精英來合作，包括球體舞台設計、舞者、樂手，大家溝通要用韓文、俄文及國語等多國語言，是她有史以來準備最複雜的一次，是大挑戰，多謝大家齊來見證，「答應會令大家Crazy，不Crazy我就不Pretty，不過我要細聲一點說話，我要演出18場，今晚這幾小時交畀我，Have a good time」。

舞台故障 台板凹凸不協調

祖兒唱完《逃避你》時大頭蝦，以為落台換衫，被控制台截住，才發現記錯程序，「原來仲要唱《搜神記》」。此時台中央的機關發生故障，台板凹凸不協調，她笑說：「是不是只唱歌都抵睇呢？不用跳舞。講笑，等整番個台就跳畀大家睇。」不過舞台一直未修復，祖兒與舞蹈員照樣站在凹凸位置跳唱，台板有點搖晃不定，觀眾都替她的安全擔心。

自嘲「計劃趕不上變化」

後來又有幾名工作人員上台在祖兒背後調整耳機，她再次道歉，說這是她人生最Crazy演唱會，有好多技術不足，感到萬分抱歉。她稱之前有總綵排，想不到首晚演出情况更差，又有機件故障。她情緒變得波動，哽咽說：「你們想不想我繼續做，還是想買飛再來過？其實我準備了好耐，但有句說話『計劃趕不上變化』，本來我為大家彈琴，但個琴升不到上台，我的團隊好努力搶修緊，我知道好多觀眾遠道而來，不想大家掃興。」觀眾歡呼為她打氣。

唱金曲掀起全場高潮

演唱會安排祖兒自彈自唱《啜泣》，但鋼琴升上台時遇阻礙，也令她緊張起來。觀眾掌聲鼓勵令她有笑容，笑說原本想整個演唱會自彈自唱，但直至演唱會前一晚才練好一首歌。她演唱《歌姬》有感而發，說作為一個歌姫，有好多好歌，歌迷好多年後仍會記得，但什麼歌才叫金曲？「計我話，只要音樂一起，大家尖叫、跟住唱，就為之金曲」。然後唱出連串舊歌《未知》、《怯》、《16號愛人》、《愛一個上一課》等，全場大合唱掀起高潮。前晚捧場的圈中人蔡卓妍（阿Sa）、張敬軒、英皇老闆楊受成夫婦等也站起來伴唱，以示支持。唱完一輪，祖兒問：「想不想繼續？」全場歡迎，她見大家收貨，做出一個拍心口動作，並回應：「多謝！」

飛船搖晃 嚇到腳軟

容祖兒又坐上飛船，吊高半空巡遊紅館，近距離跟山頂的粉絲打招呼。尾聲時音樂竟突然停了，祖兒呆一呆望向控制台，幸好音樂及時修復。她從飛船返落地面時，飛船有點搖晃，她大叫：「好驚、好搖，腳軟呀大佬！」

放棄休假 免費加開一場

完場前，祖兒在台上公布新消息，她說：「真的好抱歉，之前因為打風，加上個台的複雜程度，遠超越之前的演唱會，第一晚就出現好不想見到的事情，好多謝大家陪我做Full Dress綵排，我好感激、好珍惜。大家咁有義氣，8月12日（下周一）本來是放假，今晚在場朋友，我決定邀請大家到時再來紅館，睇一個我為你們精心準備的pretty crazy演唱會，好不好？」全場報以震懾的歡呼聲。她續說：「大家記住不要掉飛，否則不能入場，睇過覺得夠，就畀飛姨媽睇。咁大家喺呢度，不見不散。」個唱在零時10分才散場。