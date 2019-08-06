合約糾紛完結 重投樂壇 姜丹尼爾戀上Twice隊長志效

文：蘇珮欣

韓國傳媒Dispatch昨日圖文並茂報道，現年22歲的姜丹尼爾與同齡的女團Twice隊長志效，已經拍拖半年。後者被拍得本月初駕車到男友寓所約會，姜丹尼爾完成工作後，即趕返家會女友。報道指兩人自從去年底經朋友介紹認識後，今年初開始拍拖，每周至少抽空見面一次。由於兩人都是人氣偶像，故他們約會地點大多是姜丹尼爾位於首爾漢南洞高級住宅區UN Village的住所。

每周至少見一次

據報Twice成員早已知道志效與姜丹尼爾拍拖，志效甚至曾坐隊友的順風車去會男友。戀情曝光後，雙方透過經理人公司認愛，稱他們是「有好感地相見中」關係。其後有韓媒爆料，兩人的媒人是男團2AM成員任瑟雍，並指任瑟雍與姜丹尼爾份屬好友，與志效則曾是JYP娛樂的同門師兄妹。

姜丹尼爾與志效的戀情曝光後，隨即成為粉絲熱話。有粉絲支持偶像談戀愛，但亦有感覺被偶像背叛，姜丹尼爾的粉絲指他相隔半年才復出，應好好珍惜，反而掛住拍拖。事實上，姜丹尼爾上月25日推出首張個人專輯《Color on me》後，首周銷量達到46.6萬張，成為韓國史上最高首周銷量的歌手，且成為韓國史上首周綜合唱片銷量第8位，成績不錯。

個人專輯成績不錯

姜丹尼爾與志效的戀情成為熱話外，Dispatch也成為話題。有網民發現該媒體早於上月20日已將「丹志戀」報道寫好，但延至昨日才發布，似是有心讓姜丹尼爾專輯推出後才爆料。

姜丹尼爾居住的UN Village也成為熱話。據韓媒報道，該區有不少明星及富豪入住，包括Rain與金泰希夫婦、BigBang成員太陽與太太閔孝琳、蘇志燮、李鍾碩，以及最近離婚回復單身的宋慧喬等等，絕對是星級豪宅。