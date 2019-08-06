受拍檔拖累 「黑仔王」劇集播出無期 張振朗證黃心穎親口道歉

張振朗在 《包青天再起風雲》裏，扮演包大人身邊的紅人展昭，當初接到這個角色感到驚訝，因為提起展昭，觀眾總會想到何家勁在1990年代的經典演出，「何家勁同展昭已連為一體，後來知道監製想我演前傳，即是未成為展大哥、展護衛之前那個少年展昭，會多撞板，以及不夠人打」。他形容拍此劇是入行8年來最辛苦一次，佔戲重武打又多，壓力很大，「開拍前我被帳篷擊中腰部受傷，很黑仔！當時要暫停操肌、練劍，等3個月才康復，打戲延至最後一個月才拍攝，那段時間很辛苦，早上拍打戲，晚上拍文戲，每日只瞓兩小時，但是一個很好的歷煉，多謝武指，壯大我個膽」。

兩隻手痛到舉不起

拍打戲難免有損傷，張振朗自爆拍到喊，「拳鬥、劍鬥、上馬全都要用力，手腳變得麻痺，又經常撞傷，試過兩隻手痛到舉不起，忍不住眼濕濕，工作人員幫我敷冰止痛；拍攝期間因體力透支，都試過見暈，唯有停下來休息，飲能量飲料補充體力」。經歷過後，他不再害怕拍動作場面，到拍《機場特警》時，他更主動要求親身上陣，在沒有吊威也情况下，從一樓跳下來，務求效果好。

《包青天》是張振朗首次正式拍古裝，他說：「這個角色太經典，冇可能超越何家勁，我只抱住演屬於自己版本的展昭，會俏皮一點，少少搞笑。耍劍都似模似樣，但部分騎馬戲被刪，有點失落。」不過網民對他有不同評價，「有網民說我好瘦，似包大人保護我，多過我保護包大人，又說我騎馬好核突。希望大家一直追劇，感受我為角色付出血汗，已盡力」。

要擺脫張智霖黃宗澤影子

有網民叫張振朗不要再扮「Cool魔」，張振朗昔日在節目模仿張智霖（Chilam）、黃宗澤（Bosco）深入民心，活在兩人影子下，是喜還是悲？他說：「因為扮他們，大家才認識我，但我會不斷找方法擺脫，做回自己，有時街上有市民都叫我Chilam，我都會Say Hi 照應，能逗大家開心，都是藝人職責。」

女友楊偲泳追睇《包青天》

張振朗拍《包青天》另一「收穫」是跟胡定欣傳緋聞，他指每部劇都與對手有緋聞，包括蔡思貝、陳瀅等，已習以為常：「我不會尷尬，跟她們是朋友。」事實上，他身邊已有新歡「ViuTV女神」楊偲泳，女友也有追劇支持他，「她覺得我企包大人、公孫策旁邊，似小朋友，證明我的演出定位做對了。她都是演員，我們平時會傾演戲，我覺得一個演員在演藝生涯裏，會遇到好多事感到疲倦，我希望有個伴分享，是好事，她都好好的。」

張振朗過去兩年連拍5部劇，其中3部卻因不同原因被抽起或延播，因而被封「地獄黑仔王」，他笑說：「呢個朵幾好笑，阮兆祥說我是繼張家輝之後，第二個被封這個稱號，我相信好少人會連續被人抽起幾部劇，我都算個經典，是個幾好經歷。」

笑談18歲開始集「黑氣」

其實早在2006年張振朗已開始累積「黑氣」，當年18歲的他參加《英皇新秀歌唱大賽》被淘汰，當過售貨員、地產經紀，媽媽見他對歌手夢未心死，鼓勵他加入無綫藝員訓練班，之後再接再厲參加《星夢傳奇》又遭踢出局，「我以前好鍾意唱歌，在《英皇新秀》 同屆的參賽者有洪卓立、沈震軒，我好記得決賽那一晚，我跟沈震軒的淘汰票數最高，好經典，我翻看比賽，好明白點解被人踢走，哈哈哈」。至於參加《星夢》出局，張振朗說：「衰緊張，不擅長唱指定歌曲，所以現在向演戲進發！原本我為其中一部主演劇唱主題曲，但套劇冇得播，冥冥中自有主宰，或許是我未到時候唱歌，不過我最近有機會上《流行經典50年》，讓我十年磨一劍！」

性格樂觀瞓醒就無事

張振朗坦言遇到挫折，總會不開心，幸性格樂觀：「發生什麼事也好，瞓醒我就變回開心，不埋怨別人，會睇自己有什麼錯，原來今年犯太歲，我有去拜神，希望未來順一點啦！最重要肯檢討自己、繼續嘗試，走過的經歷對我好重要，演員有閱歷才演到戲。」問他有沒有怪責黃心穎累事，他不加思索地說：「從來都冇，她是我朋友，埋怨冇用，我們有聯絡，大家傾過。」她有道歉嗎？張振朗說：「是……有的，我不想講太多她的事，總之我們共識過去的事不要想太多，要向前看，有什麼需要就出聲幫手！」

服裝：HOAX

場地提供：女人街食飯公司

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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