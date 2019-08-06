撞正「三罷」無到場可退票 觀衆舉「反送中」標語 容祖兒首場紅館騷延遲一小時

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

英皇娛樂昨午6時向傳媒發出演唱會重要公告，內容指經與各方再度溝通及考慮不同觀眾情况 ，主辦單位作出兩點安排：「（1）今天8月5日演唱會如期舉行以方便已經到場及遠道而來的觀眾；（2）但大會亦明白個別觀眾可能因交通及街道狀况未能到達場館，請觀眾保留完整門票（連票尾），大會將安排退票服務，詳情將盡快公告。」

粉絲和工作人員最緊要安全

祖兒黃昏6時許身穿運動裝現身紅館後台進行拜神儀式，祖兒媽媽亦有現身，吸引過百粉絲圍觀，大叫「加油」打氣，祖兒走近粉絲群揮手。她心情不錯，又跳起、派心、單腳企，做出不同動作跟粉絲交流，拜神後她食燒肉，寓意好意頭。問祖兒有否擔心粉絲安全？她說：「粉絲和工作人員最緊要安全，演唱會事小，仲有好多場，最緊要安全。」再問到紅隧口聚集示威者，有沒有考慮過取消演出或會否中途煞停？有沒有擔心散場後粉絲沒有交通工具回家？經理人霍汶希代回應：「所有跟公司公告為準， 我們全日不停開會，跟各方面人士研究商討，一直有留意突發情况，不想有不同的消息傳來傳去。今晚我們都會在現場跟進，有共識就會統一公告。」她表示場館的保安一切如常。至於祖兒心情有否受影響？她說：「她今日一直在綵排，好投入演出。」昨晚擔任嘉賓的張學友下午到場館綵排後，於5時30分乘保母車離開，隔着保母車向粉絲揮手打招呼。

昨晚入座率達九成，原定晚上8時15分開騷，延至9時15分才開始。觀眾等候期間一度起哄，有人大叫「光復香港、香港加油」 ，全場觀眾拍手。其後再有觀眾叫「光復香港、時代革命」等口號，更有多人高舉「反送中」標語。又有人等得不耐煩叫「回水」。

九成入座率 觀衆叫「回水」

今次是四面台，正中央半空有巨型藍色球體，打開時祖兒穿白色LED雪花裙出場，獻唱《空港》揭開序幕，並跟觀眾打招呼「Hello，你哋好嗎？」觀眾歡呼。隨後祖兒從球體降落台上，並換上藍色泳裝設計的性感貼身衣，大騷長腿與玉背，在10多名舞蹈員伴舞下，大跳勁舞，唱出串燒歌，她再說：「歡迎到場的朋友，多謝你哋」。捧場圈中人有蔡卓妍、泳兒、蔡一智、蔡一傑、張敬軒、蘇施黃和金燕玲等。

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