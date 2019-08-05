GFriend開騷曬美腿 Sin B舊患復發齋唱唔跳

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

個唱於晚上7時開始，GFriend以七彩造型登場大騷美腿，並唱出《ME GUSTAS TU》、《Life is a party》及《Vacation》。Sin B未有參與舞蹈表演，只在台邊唱歌，她表示日前綵排時肩部舊患復發，Sin B說：「對不起，我好想表演給大家看，但只能坐着演出，我會看着隊友，支持她們。」

GFriend全晚演唱25首歌曲，除了她們的首本名曲外，還分成兩隊演出，Yerin、Eunha與Umji走可愛路線，Yuju、Sowon與Sin B則以型格造型上陣。她們不忘苦練廣東話跟粉絲溝通，大賣口乖說，「好掛住你哋」、「我愛你哋」等。

GFriend稱出道5年，能夠再次來港開騷感到很幸福，每次來港，歌迷也熱情，她們覺得紅色代表香港粉絲，所以每次來都會著紅色衫。

演唱會尾聲，各人大談感受，Yuju以英語表示早年曾與家人來港旅行一星期，到訪過迪士尼樂園及品嘗過多款美食。Umji說15歲時跟父親來港觀光，很開心能夠舊地重遊。Sin B大讚隊友表現出色，「Yerin今日特別可愛，我忍不住用手機拍下她的樣子。Eunha跳舞期間不時跟我對望。在旁看發覺Sowon條腿特別長，看來像有2米！」安歌環節時，6女在台上四圍走，收到不少粉絲送上印有她們樣子的小橫額，並各自將橫額掛在身上，笑言為自己設計了新形象。

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