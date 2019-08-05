遊行突改路線影響 險遲到帶來不便 汪明荃：罷工不好但理解

記者：林祖傑

汪明荃（阿姐）前晚以主席身分到高山劇場出席《八和粵劇學院課程匯報演出》，她之前先在尖沙嘴理髮，她接受訪問時表示，遊行突改路線，差點弄至遲到，幸有驚無險，但真的覺得很不方便，認為影響到很多人。問是否不認同此做法？她說：「我覺得他們都表達了很多啦！」

「他們都表達了很多啦」

對於網上號召今日全港大罷工，阿姐說：「罷工當然不太好，但我都理解的，希望大家做回打工仔要做的職務，如果個個都停就會停頓了，看大家的意向及意願，有些人都想社會正常運作。」

阿姐在活動上致辭及頒授證書和獎狀予學生，她表示匯演每4年舉辦一次，今屆學生表現及發展都很平均，亦留意到有些學生是可造之材，學生由專業導師教授，羅家英亦有幫手在其他地方教。問可會收徒弟？她謙虛道：「當然不會！邊識教，我都好渣。」

曾華倩：香港生病了

曾華倩看到警民爆發連串衝突，她前晚在社交網貼畫抒發情緒，她寫道：「Hong Kong！但現在的香港生病了！希望大家互相和平解決問題，看見香港變成這樣，心裏很難過及不安。可以和平解決，不要用暴力，希望大家冷靜點，雙方都不要用武力解決問題，只會變得更差！我們都是愛香港的人，看見這些新聞，我的心碎了。停一停，諗一諗，一定想到辦法解決的！祈求上天給回一個穩定繁榮的香港給我們香港人。感激不盡！ I Love Hong Kong！」

歐錦棠鬧完封路後更正

昨日將軍澳有遊行，歐錦棠上午在社交網曾發文指：「批准示威遊行，但係封晒地鐵、又封路，唔畀人走，係咩玩法？」之後他親身體驗後，更正說將軍澳幾個站都暢通無阻。

至於無綫將軍澳電視城，有指之前已內部通知除有需要工作的職員外，其他職員昨日不用返公司。