【明報專訊】恭碩良於旺角麥花臣場館舉行兩場《Right Here Right Now 》演唱會前晚圓滿結束,依然未見女友林憶蓮現身。恭碩良完騷時依依不捨,眼泛淚光向歌迷表示希望明年再有機會來港開騷。完騷後恭碩良接受訪問,說第一晚都有眼濕濕,看到歌迷的熱情,眼神給他的感覺是「你得嘅」。他稱稍後返澳洲探望爸爸,想盡做兒子本分,陪伴多一點。本月18日是他的42歲生日,他說應該嘗試不同東西,除唱歌外,他近年嘗試做生意。問會否跟林憶蓮一起慶生?他笑而不答,「今晚是我的演唱會,講我和我的唱片吧」。