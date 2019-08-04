婚後努力造人生夠6個 蘇頌輝獲老婆大讚畀足1000分

蘇頌輝（Desmond）的父母是蘇沛霖醫生、蘇蔡潔蓮，他與新娘林藹兒（Sophie）於婚宴前會見傳媒，還應要求多次甜蜜咀嘴。他們與雙方家長合照，切結婚蛋糕後接受訪問。一對新人難掩喜悅，不時對望甜笑，Sophie說：「籌備婚宴時間很短，今日亦好忙，但心情很興奮。」Desmond表示有過之前在布吉行禮的經驗，沒那麼緊張。

拍拖4個月已備求婚戒指

Desmond表示一早已認定Sophie，拍拖7個月便求婚。他說：「與Sophie拍拖4個月我已準備求婚戒指，之後等了3個月，一齊去泰國旅行時，我就向她求婚。」Sophie有什麼吸引他？他說：「應該問太太有什麼不吸引我，她什麼都好，人靚又有內涵和耐性。（畀足100分？）唔止。」問Sophie是否也給丈夫滿分？她說：「畀他1000分。一開始時他已給我驚喜，和他一起真的很開心，他給到我安心和無顧慮。」談到婚後造人，Desmond表示不會是太久的事，因太太很喜歡小朋友，想生6個小朋友，組成一隊運動隊。Sophie說自己喜歡大家庭，但順其自然。

他們透露會去日本、濟州及新西蘭度蜜月，Desmond說：「我們想有小朋友，所以趁未有小朋友前多去不同地方旅行，我一直想去新西蘭自駕旅行，太太吸引我的地方是肯陪我去沒冷氣又多蚊的地方，所以又加分。」

薛家燕延遲開騷親身到賀

到賀圈中人包括薛家燕與女兒石祐珊、王梓軒、陳智燊與太太宋熙年、伍允龍及陳偉琪等。家燕姐趕來祝賀，逗留一會便離開，她說：「我和Desmond媽媽（蘇蔡潔蓮）相交20多年，兩家子女一起成長，見到Desmond成家立室，真的很高興，所以今晚我雖然有演出，也叫延遲開騷，一定親自來恭賀。（送什麼賀禮？）折現最實際。（Desmond想生6個，會否叫兒子超越他？）順其自然，6個好似多咗啲，我生3個也很忙，不過兒子和新抱都喜歡小孩。」

宋熙年離巢keep住有工作

宋熙年與老公陳智燊偕兒子到蘇梅島旅行剛返港，談到宋熙年宣布約滿無綫離巢？她說：「離開無綫後有很多不同想法，去年老公離巢時較迷惘，但他給予我很大勇氣，令我跳出框框嘗試新挑戰。」她認為人生要不斷突破自己，試不同東西。他們異口同聲說：「我們現在坐埋同一條船。」兒子快將1歲，陳智燊表示想生多個仔或女，但稍後才計劃。宋熙年透露一直有洽談工作，無綫亦對她好好，現時工作已接到10月，好感恩， 雖離開娘家仍keep住有工作。

記者：柯美

攝影：孫華中

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