《天氣之子》 東京愛情預報

文：蘇珮欣

《天氣之子》上月19日在日本上映。由於開畫前一刻，新海誠仍忙於後期製作，所以沒有舉行首映禮，但憑藉《你的名字》氣勢，《天氣之子》在日本上映11日，已錄得300萬入場人次，衝破40億日圓（約2.9億港元）收入，連續兩周成為票房冠軍。據日本傳媒報道，不少影迷不止觀看一次，更有人誇張到兩周內看10次，難怪《天》片票房上升速度較前作更快。

自主新一代 背離主流價值觀

《你的名字》講述身處於不同時空的兩名年輕人交換靈魂的故事。《天氣之子》亦以少年少女為主角，講述人類踏入氣候劇變的時代，離家出走到東京的少年帆高，遇上擁有異能可控制天氣的少女陽菜，兩人的愛情卻遭極端天氣左右，他們決定為自己尋找求生之路。電影透過天氣來投射主角的心情及故事發展，亦讓觀眾重新認識到現實世界是多麼美麗及脆弱，跟新海誠前作的主題和概念如出一轍。

《天氣之子》除了有極端天氣這當前熱話，還反映日本年輕一代的社會問題。男主角帆高離家出走，隻身到東京，好不容易才找到自由撰稿員的工作，生活十分貧苦。女主角陽菜年紀輕輕已沒有父母在旁，跟弟弟相依為命。兩主角決定自己的生存方式，不再逃避，積極面對，這態度不但偏離日本社會主流價值觀，亦似乎十分切合現時香港的政治局面。新海誠藉着現今時代變遷，帶出年輕一代趨向個人、自主的想法。

擊敗二千面試者 贏獻聲機會

為男女主角帆高和陽菜配音的，分別是18歲醍醐虎汰朗與17歲的森七菜。兩人擊敗2000名面試者脫穎而出，醍醐虎汰朗曾主演舞台劇《破風弱男》，森七菜則演過《只是先出生的我》及《3年A班》等日劇。為壯聲勢，還找來有分量的明星獻聲，譬如帆高任職的雜誌社老闆及同事，分別由《銀魂》小栗旬及《鋼之鍊金術師》本田翼演繹。《過度保護的加穗子》資深演員平泉成為老差骨角色配音；國寶級女演員倍賞千惠子客串聲演一名老婆婆，近年已半退休的她經驗豐富，以前亦曾與「萬人迷」木村拓哉合作聲演宮崎駿動畫《哈爾移動城堡》。

負責《天氣之子》角色設計的是曾參與《你的名字》製作的田中將賀，他包辦角色的面部輪廓、身形姿勢、髮型衣著等設計外，還兼任作畫監製，刻畫出天空的模樣與東京多變的景象。在《你的名字》已有不少東京場景，今次《天氣之子》的主舞台就在東京，且集中於新宿一帶，戲中出現了新宿的地標歌舞伎町，一個既繁華又嘈雜喧囂的地方。據悉，製作人員為了選取合適場景，特別四出尋找，所以戲內有為人熟悉的東京景點，亦有鮮為人知的大街小巷。

RADWIMPS 再為電影配樂

繼《你的名字》後，再次找來樂隊RADWIMPS負責全片配樂及主題曲。RADWIMPS主音野田洋次郎曾表示太辛苦，所以不會再為動畫電影寫歌，但因為導演新海誠才會破例，他說把今次當成最後一次來創作，否則會沒有動力。RADWIMPS 為《天氣之子》寫了26首電影配樂，5首主題曲，其中《愛能做的，還有什麼》是野田洋次郎看完劇本後立刻寫下的。據悉，《天氣之子》比《你的名字》提早開始創作音樂，所以故事與曲詞之間有更多化學作用。