慳妹GFriend教路 睡前冲凍水涼減省電費

GFriend6名成員Sowon、Eunha、Yerin、Sin B、Umji及Yuju表示，能夠連續3年來港開騷，因為粉絲特別熱情，所以非常期待今次演出，並透露今次會有分組演出。

工作繁忙 爭取睡眠時間

談到工作繁忙，Yerin表示最擔心健康問題，所以有定時食維他命丸強身，Yuju反而擔心粉絲，「每當我們有活動，粉絲也跟着出席，很擔心他們的健康能否撐得住」。GFriend稱為了應付繁忙工作，她們會爭取睡眠時間，Sowon說其他女生可能會節食減肥，但她們完全相反，會食好多來補充體力。之前GFriend受訪時曾表示很掛念香港的蛋撻、點心及雞蛋仔，她們昨日抵港，稱還未有時間去品嘗，但就吃了工作人員提供的薯片等零食，還大讚其中一款薯圈很美味。

談到香港夏天跟韓國一樣炎熱，她們稱有一套消暑方法，「首先躲在家中、聽着音樂、開冷氣食西瓜」；不過Yerin自爆對西瓜敏感，所以會跳過這一步驟。Sowon稱在隊中她最怕熱，但又怕開冷氣電費貴，故想到省錢妙法，「睡前才冲涼，直到最後一刻轉用凍水，令體溫下降，就不用長時間開冷氣了」。

記者：蘇珮欣

場地提供：香港天際萬豪酒店