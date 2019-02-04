Katy Perry歌抄襲 賠償429萬港元

Marcus Gray原要求2000萬美元賠償，其律師團隊稱，《Dark Horse》是透過侵權而來，卻為Capitol唱片帶來3100萬美元（約2.4億港元）收益；辯方反駁，扣除製作及宣傳各方面的開支，純利只有約65萬美元，認為36萬美元才是合理賠償金額。法官最終裁定Katy Perry要支付55萬美元給原告，Capitol唱片需要賠償120萬美元，至於總額278萬美元（約2168萬港元）的剩餘部分，則由《Dark Horse》的製作人負責。

《Dark Horse》收錄於Katy Perry的大碟《Prism》之內，曾登上Billboard單曲榜冠軍，該曲MV亦揚威歐美的音樂頒獎禮。2015年，Katy為美式足球超級碗決賽擔任中場表演嘉賓，也獻唱了《Dark Horse》，其受歡迎程度可想而知。不過《Dark Horse》抄襲福音饒舌歌手Flame的歌曲《Joyful Noise》，因而捲入民事訴訟，最終更敗訴。

產品涉歧視被迫下架

宣判賠償金額當天，Katy並未到庭，據悉她跟未婚夫、《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）已飛往西班牙度假，但Katy今年在事業方面，可說諸事不順。2月時她旗下同名品牌推出黑色人臉圖案鞋履，被指與歧視黑人的「黑臉」相似，惹來抨擊，最終要撤下有關產品，Katy亦發聲明解釋產品原意是向現代藝術及超現實主義致敬，「對於產品使人聯想起教人痛苦的『黑臉』，我感到非常傷心，我們從來都無意令任何人痛苦」。