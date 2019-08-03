港姐設淘汰賽 姚羽嘉真性情被睇好 蔡嘉欣否認富貴男友畀錢租豪宅

記者：林祖傑

攝影：孫華中

麥明詩及馮盈盈早前跟港姐到熊本拍攝外景，她們分享當中趣事。麥明詩大爆馮盈盈怕鬼，周圍求人同房孖鋪，盈盈直認不諱，「我天生膽小，卻被安排入住單人房，加上接近農曆七月十四鬼節，很希望有人可以和我同房，怎料遭好姊妹麥明詩拒絕。」

最後有名女工作人員肯與馮盈盈在雙人牀孖鋪，但她事先向對方聲明有壞習慣，她說：「我鍾意在房間不著衫周圍走，她很體諒；但我要澄清絕對沒有裸睡，只是出出入入換唔切衫。」

姚羽嘉「癲過」馮盈盈

對於新一屆候選港姐中，馮盈盈睇好姚羽嘉，欣賞對方幽默搞笑性格，她說：「可能我本身都比較搞笑，如果有人講她會威脅到我，我是非常樂意見到，有競爭先有進步，我很期待可以和她合作做搞笑節目。」麥明詩直指姚羽嘉勁過馮盈盈，因為馮盈盈參選時扮淑女，獲選後浸淫幾個月幽默感才散發出來，但姚羽嘉連淑女都無扮過。

姚羽嘉獲馮盈盈及周奕瑋睇好，感到開心和自信心大增，沒想過被那麼多人睇好，她自稱性格活潑開朗，估不到大家喜歡她的真性情。佳麗蔡嘉欣不禁道：「我也非常認同，在她身旁即刻覺得自己老了。她無時無刻都充滿活力，我們都被比下去。」

姚羽嘉、蔡嘉欣及黃嘉雯均認為首次泳裝亮相推遲是好事，蔡嘉欣說：「在日本拍外景吃了很多美食，可以有多點時間收身令效果更好。」黃嘉雯則表示：「在日本曬黑了不少，可爭取時間美白。」

蔡嘉欣稱有掙錢能力

蔡嘉欣早前被指獲富貴男友租住豪宅方便參選，她澄清：「我15歲已做兼職模特兒，一直有工作掙錢，間屋是我100%自己租的，男友沒有任何金錢上的幫助，我覺得女仔搵錢自己使較好，有個社會現象好得意，當見到個女仔花錢或有少少物質享受，就會覺得是靠男人、使男人錢，其實要多多欣賞獨立自主女性，好多人都是自己掙錢自己使，寄語大家女兒當自強。男友是我心靈上支持，不是金錢上資助，大家不要誤會。」

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