粉絲集氣成功 英皇群星拱照 關智斌9月紅館開騷夢想成真

娛樂組

關智斌（Kenny）與張致恒（Steven）2003年組成Boy'z，兩年後便各自發展，2011年重組推出新歌，但Kenny主力內地拍戲，去年Boy'z變為BOYZ，於10月在九展舉行演唱會。一切鋪排是為了今年9月在紅館舉行兩場BOYZ演唱會。7月25日Steven宣布婚訊，同日自爆粉絲雯雯已為他誕下兒子，並已舉行百日宴，但火速爆出Steven一腳踏五船的桃色醜聞兼欠債。原本BOYZ正在泰國拍攝演唱會宣傳照，Steven也突然離隊。翌日英皇宣布BOYZ演唱會擱置，Kenny紅館夢碎，拍片交代時忍不住痛哭，說BOYZ紅館演唱會對他而言是神蹟，知道要擱置感到不開心及遺憾。粉絲留言安慰Kenny，稱他可以舉行個人演唱會，要撐他上紅館。

單飛開騷 場數未定

一星期後，對Kenny來說「神蹟」再現。英皇高層霍汶希（Mani）昨日宣布英皇獲紅館確認申請，Kenny將於9月踏上紅館舉行個人演唱會。Mani說：「這是實現Kenny多年的夢想。英皇手足容祖兒、古巨基、張敬軒及Twins全力支持。」Mani在網上宣布時，在Kenny照片加上「集氣成功！9月見」的字樣。Mani稱這是Kenny的個人演唱會，英皇大家庭上下一心齊齊支持，場數稍後才決定，今次集氣成功是奇蹟，她也感動到想喊。

百分之二百做到最好

Kenny日前表示BOYZ演唱會擱置，會收拾心情準備拍攝新戲。昨日獲知9月舉行演唱會的好消息，他興奮說：「我真係好開心、好開心，多謝大家嘅支持。特別係各位傳媒朋友，同埋公司一班兄弟姊妹。所有網民呢個禮拜不停為我集氣，多謝有send message畀我嘅藝人朋友同所有粉絲，因為係你哋不停支持，先促成今次紅館演唱會。之前無諗到件事夢想成真，所以特別感恩。𠵱家最重要係將所有注意力放在演唱會入面，先不會辜負對我嘅支持，我會百分之二百去呈現一個good show，話畀大家知我值得站上呢個舞台。」

隨後Kenny在IG答謝粉絲支持，他寫道：「我關智斌舉行首個紅館演唱會！沒試過激動到腦袋發熱，想不到任何字去形容我的心情！」他多謝網民為他集氣，成就了一件不可能的事，他要用200％去證明給大家看，他值得站上紅館。

對Steven有情有義

Kenny「單飛」舉行演唱會獲支持，鄭希怡、蘇永康及彭秀慧等皆留言祝賀，網紅瓊姐也賀Kenny好人有好報。Kenny自BOYZ演唱會因Steven擱置，他一直表現風度，未責怪拍檔，甚至繼續借錢給Steven以解決他欠舊愛債的問題，確實有情有義。