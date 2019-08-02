車模公開親熱片段 安七炫否認戀鄭柔美

汽車模特兒宇宙安（原名：韓佳恩）於其社交網上載與Kangta的親熱視頻。片段中兩人在韓式桑拿房內躺着，還玩扮演顧客與工作人員的遊戲，其後咀嘴，猶如熱戀中的情侶。

片段上載後不久，宇宙安又把它刪除，外界猜測他們借機公開戀情。Kangta所屬事務所SM娛樂表示，兩人的確曾交往，但多年前已經分手；SM娛樂又稱片段是因為女方不小心才會上載至網上。

Kangta爆出與車模拍拖後，有韓媒指他的真命天子其實另有其人，據悉他與韓劇《檢法男女2》35歲女星鄭柔美已經拍拖兩年。報道又指，他們經相熟的朋友介紹而認識，發展地下情兩年，現時仍是情侶關係，不過爆出戀情後，雙方的經理人公司火速否認，澄清他們只是好朋友關係。

當兵李鍾碩否認戀師妹

另一邊廂，現正以公益兵身分服役的《當你沉睡時》李鍾碩，昨日也爆出戀情。有報道指現年29歲的李鍾碩與同門師妹兼《Dr. Prisoner》28歲女星權娜拉拍拖，聲稱兩人多次約會，甚至說權娜拉退出女團Hello Venus轉投新經理人公司，都是李鍾碩牽線。不過，兩人昨日火速否認是情侶，強調彼此只是普通同事關係。

文：蘇珮欣