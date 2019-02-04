挑戰45公里環島泳 方力申目標籌450萬

笑媽咪扮不擔心

小方將會環繞香港島游一圈約45公里，預計要在海中無間斷游12小時，挑戰體力與意志力。小方稱媽咪很擔心，發了短訊給大會主席稱兒子快將40歲，擔心體力應付不到，聽專家意見後希望將賽期提前到水流較穩定的11月5日舉行。小方呼籲大家支持捐款，他笑說：「結婚可能不止一次，但環島游只會游一次。」小方受訪時表示不少朋友擔心，夢見他游到要叫白車，甚至死亡。又爆媽咪很可愛，明明很擔心，但拍片時卻對住鏡頭說：「不擔心，我個仔一定得。」令他壓力不小。問到有否信心完成？他笑說：「不知道能否完成挑戰，要視乎水流、天氣等因素。」他即將落海正式練習，笑指日前為拍宣傳片，在海中浸了兩小時，條脷也感到有點鹹。問到途中如何補給？他表示一定要進食，食什麼還未決定，若食太多能量啫喱驚會「開大」。小方稱因劇集《衝鋒隊2019》停拍才有時間做今次的善舉，加上明年便40歲，希望能給自己一個挑戰，也給泳校學生一個榜樣，「就算我沒練水15年，但只要努力堅持就有機會成功。暫時已籌得30多萬，活動上亦有機構捐20萬，希望能籌得450萬以上」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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