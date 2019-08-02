杜汶澤林日曦響應8．5大罷工 何超蓮尊重員工：不會視為曠工

何超蓮昨日在旺角出席慈善企劃活動，即場大展廚藝，炮製多款甜品。談到最近反修例風波發生連串社會事件，問她看到不開心的新聞是否都會食甜品調節心情？超蓮覺得最緊要保持心境開朗，正面一點，甜品可以令人心情愉快。在銅鑼灣開設食肆的她稱最近的事令來港旅客減少，加上打風，她的牛肉麵店早前也停業數天。對於有網民發起「8.5全港大罷工」？身為老闆的超蓮表明會尊重不同的聲音，大家可以發表自己意見是很重要，她不會去限制，暫時還未有員工向她請假，若當日有員工參與罷工，不會視為曠工，她說：「好似前日打風，未掛八號風球我已經叫員工快點回家，怕有危險。」

林日曦叫僱主批「不反對通知書」

在反修例風波中何韻詩在前線參與，前日她在社交平台給香港人發公開信，「八月五號，我懇請大家，為年輕人，站出來。」《100毛》老闆林日曦日前也有在fb留言：「有關8月5號。其實由6月開始，我哋公司已經任由同事自己決定何時返工、何時放假，罷工係人權，當然唔會反對，唔會追究。」他向心大心細的僱主說：「其實僱員罷工去參加和理非集會，你係無能力反對的……你想想，作為員工嘅，最多咪請日病假。既然係咁，僱主倒不如主動批出不反對通知書？」

ViuTV望各同事緊守崗位

譚小環與老公開辦的食店一向支持年輕人，昨日小環回應《明報》當日食店會否罷市或如何處理員工罷工？她說：「在議程內，當股東會議決定後會公布。」至於ViuTV有近百名員工匿名要求政府立即回應社會五大訴求。ViuTV被問及員工參加罷工的處理？發言人說：「我們尊重每一名同事對社會議題表達個人意見的權利。我們亦相信及希望各同事能緊守崗位，為觀眾提供優質的電視內容。」TVB在截稿前未有回覆。

袁彌明：員工參與美德培訓計劃

上市公司「彌明生活百貨」創辦人的袁彌明（Erica）接受《明報》訪問。她表示對公司旗下10多間分店及全體員工持開放態度，如當日不上班須以個人理由向公司請假，以盡量避免影響公司正常運作。不過Erica解釋當日（5號）撞正公司有內部「美德培訓計劃」，全體員工必須參與（本身例假除外），一早已打算當日不會做生意。她說：「上市公司要履行社會責任，當日安排所有員工上兩小時培訓班，完成後鼓勵他們再到社福機構實踐。例如去探訪長者、幼兒中心、做有關環保工作或到慈善機構做義工，為回饋社會出一分力。參與培訓活動代替返工，如員工選擇不參與，一定要向公司提出請假，否則當曠工。」

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳

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