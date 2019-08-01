馬賽32歲生日曬抱女照 回顧過去：一切苦痛不安與憂慮早已模糊

由選港姐至加入娛樂圈，馬賽入行已有11年，其間經歷不少感情風波，最後情歸現在的老公，據稱男方是內地的富二代。馬賽早前飛美國待產，6月底在社交平台公布已誕下女兒Camellia的喜訊，並分享囡囡的小腳印照片。

嘆人生短暫要好好修行

馬賽昨日32歲生日，她曬出與囡囡合照，雖然只見Camellia的側面，但見BB女面珠肥嘟嘟，十分可愛，馬賽望着鏡頭流露幸福笑容。她寫道：「自從成為母親後，生活心態轉變甚大，尤其在女兒出生後，感慨不禁多了許多，時時難抑反思與回望。縱觀這一個多月成為母親後的考驗，到在北京這3年多的歷煉，到入行這11年的成長……甚至此生這三十二年的歷程……感嘆時間如此般匆忙而過，記憶中一切的苦痛、不安和憂慮早已模糊，發光的全是美好的時刻、真摯的情感……時間如水，往事如煙，人生如夢短暫，我們此生能做的，只有好好修行，不錯因果。願自己能常念珍惜與感恩，盡力利益眾生，不枉此生。女兒是恩賜，是最棒的禮物。Camellia和這些年一直愛護我的家人朋友們，讓我們一起成長，修好今生。謝謝大家的祝福！真好！我32歲啦！」

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