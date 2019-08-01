無綫加派保安護駕港姐 取消採訪 麥明詩馮盈盈返港避談網民「接機」

麥明詩與馮盈盈在機場出閘後未有停步，邊行邊接受訪問，她們指今次行程緊密，無暇出外逛街，經過數天跟佳麗相處，她們還未揀好心水佳麗，笑說：「之後仲有泳裝環節好緊要，睇埋先，我們好膚淺的。」提到有傳網友「接機」包圍？兩人沒有回應，隨後便登車離開。至於一班港姐佳麗則冒着3號風球及大雨，徒步到戶外停車場乘搭大會安排的巴士，情况有點狼狽。

楊慧敏蔡嘉欣遭起底

港姐大熱之一的楊慧敏是非不斷，由面試到入圍都成為焦點，有指她自認是馮盈盈同學，借助關係造勢，又被舊同事爆有「公主病」等，日前有報道指她靠娛樂公司老闆男友周定國入圍，她說：「他是男朋友，但他沒有幫過我。」

另一大熱佳麗蔡嘉欣，有報道指她拋棄舊愛結識有錢新歡，男友為ibanker，她表示待下次正式受訪時再談。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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