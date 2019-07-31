殺人疑兇落網 Kim Samuel撫棺悼父冥壽

文：蘇珮欣

Kim Samuel的母親是韓國人，跟原籍墨西哥的Jose Arredondo已離異，後者在美國經營汽車生意，在行內頗有名氣。本月17日，Jose Arredondo在墨西哥住所被發現中刀身亡，疑被謀殺。據美國傳媒報道，涉嫌殺害Jose Arredondo的疑犯已落網，墨西哥警方於當地時間周一晚上公布，疑犯為現年50歲、任職汽車銷售員的Roberto N。警方估計還有另一疑犯，而Roberto N與死者相識，但未有透露疑犯的行兇動機。

為兒子當明星感驕傲

至於Jose Arredondo的葬禮，已於上周四在美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）某教堂舉行，大批親友到場送別，除了Jose Arredondo的第二任妻子Laura外，Kim Samuel也有出席，並負責扶靈。有親友在喪禮上致辭時表示，Jose近年對兒子成為K-pop歌手，深感驕傲，也一直支持Kim Samuel追尋夢想、事業有成。

據悉，最近Kim Samuel與經理人公司發生合約糾紛而返回美國，本月初他在社交媒體上載自己在美國休假的照片；但自傳出喪父的噩耗後，一直未有更新社交網。

直至昨日，Kim Samuel上載多張兒時與父親Jose Arredondo的合照，並公開他站在父親靈柩旁的合照。他留言祝父親「生日快樂」，並稱讚他是一個傳奇，會以他為榜樣，非常掛念及愛他。