11月天津廣州開騷 鄭伊健普通話叻過「港普教父」

娛樂組

鄭伊健昨日在廣州舉行記者會，有大批來自各省市的內地粉絲專程來撐偶像，有天津歌迷為伊健表演北方傳統的「相聲」為他打氣。伊健過往的普通話經常成為話題，早前他的好友黎諾懿被封「港普教父」時，有人認為伊健的「港普」水準可與他一較高下。昨日伊健自動獻身表演普通話，他開口說：「好！我又來！」即引來一陣笑聲，接着他以「相聲」的節奏，以普通話說：「聽見很開心，看見你們了，一起支持伊健演唱會，非常感謝。」果然比前大有進步。

歌迷為偶像行善

廣州歌迷除了送上伊健過去在廣州出席活動的照片合集外，還為偶像做善事，伊健之前生日願望是希望歌迷多參與慈善活動，廣州歌迷不負所望，集合粉絲力量，以伊健及歌迷會的名義，捐了170個書包給自閉症兒童，散播正能量。

對此伊健感到十分開心又感動，「非常感謝大家有記住我的話，我們應該把最好的拿出來和別人分享，非常謝謝你們所做的一切」。

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