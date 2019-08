《荷里活》破塔倫天奴開畫紀錄

提起《獅子王》,全球累積票房已達9.6億美元(約74.8億港元),加上今年上半年票房大賣的《復仇者聯盟4:終局之戰》、《Marvel隊長》、《阿拉丁》及《反斗奇兵4》等,為迪士尼電影公司迎來大豐收,截至今年7月底為止,該公司的總票房已達76.7億美元(約598億港元),打破迪士尼創業以來的最高紀錄,還未計算下半年上映的3部重頭戲《魔雪奇緣2》(Frozen 2)、《黑魔后2》(Maleficent: Mistress of Evil)及《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),每齣都是10億美元以上的票房保證,因此有業內人士預期,今年迪士尼勢必突破100億美元票房大關。