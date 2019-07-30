《荷里活》破塔倫天奴開畫紀錄

提起《獅子王》，全球累積票房已達9.6億美元（約74.8億港元），加上今年上半年票房大賣的《復仇者聯盟4：終局之戰》、《Marvel隊長》、《阿拉丁》及《反斗奇兵4》等，為迪士尼電影公司迎來大豐收，截至今年7月底為止，該公司的總票房已達76.7億美元（約598億港元），打破迪士尼創業以來的最高紀錄，還未計算下半年上映的3部重頭戲《魔雪奇緣2》（Frozen 2）、《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）及《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），每齣都是10億美元以上的票房保證，因此有業內人士預期，今年迪士尼勢必突破100億美元票房大關。