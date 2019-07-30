Jackson讚蠟像超真實：令我毛管戙

香港杜莎夫人蠟像館今日正式公開展出Jackson的蠟像，上周為鄭秀文演唱會尾場擔任表演嘉賓後，昨日再亮相蠟像揭幕儀式。

Jackson表示，過去曾多次參觀蠟像館，包括9歲時，父母初次帶他到訪，從此便渴望擁有自己的蠟像，但從沒想過有一天，願望能夠成真，如今實現了人生5大夢想之一，到底有何感想？「沒法用文字去表達現時的感受」，但他並沒透露其他夢想是什麼。

禁止粉絲偷吻

Jackson為他的蠟像揭幕後，忍不住大讚它跟自己恍如餅印，「似到我毛管戙，不敢去摸，真的太似，就連臉上的癦都一模一樣」。

他又說前日首次見到蠟像時，一度不敢觸摸，並笑說終於明白到別人眼中的自己原來就是這個模樣，更興奮得多次向蠟像獻吻，不過，他卻呼籲粉絲不要隨便惜它，只准在蠟像旁邊擺甫士合照。

度身不忘偷食

Jackson憶述去年為蠟像度身時，足足花了7、8個小時，問到期間有否休息？他自爆只有5分鐘休息時間，讓他偷吃了一點食物。

其後大會邀請4名粉絲上台跟Jackson及蠟像合照，完畢後Jackson十分識做，主動向粉絲送抱，又拿出手機跟台下的粉絲大合照。談到未來工作，他表示8月底將會跟Got7成員一起來港開演唱會，9月推出全新單曲，接着10月發行專輯，認真忙個不停。

記者：蘇珮欣

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com