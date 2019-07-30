林青霞福建參觀土樓再遊廈門 網民嘆歲月不饒人

深居簡出的林青霞，日前在朋友陪伴下去了福建參觀土樓，她穿上休閒服裝，與普通遊客一樣，專心聆聽導遊講解和在各景點「打卡」留念。有遊客認出林青霞，跟她打招呼，她毫不避忌，轉過頭大方回應，笑容親切，即使知道被偷拍，也沒有半點不悅，繼續像普通人一樣四圍參觀，遊客都讚她一點巨星架子也沒有，認真可愛！

有遊客將林青霞的旅遊照上載到社交平台，跟大家開心分享，很多網友都大讚將近65歲的青霞姐保養得宜，雖然發福了少少，但風采依然，還是一樣的美麗，很有氣質。不過，亦有網民對大美人要求很嚴謹，將現在素顏照和5年前作比較，覺得大美人老了！不過，留言都是讚的居多。

發福少少氣質依舊

林青霞離開福建土樓後，仍意猶未盡，再轉廈門遊山玩水，又再被當地市民在五通客運碼頭捕獲，身穿白色連身休閒裙、白波鞋，頭戴帽子，見到她的人無不讚「真人氣質超棒」！

娛樂組